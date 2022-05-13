Предела не будет? Топливо в Украине рекордно дорожает на фоне войны и дефицита

Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине на фоне дефицита бензина продолжает дорожать топлио — по данным средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-апрель 2022 года, дизтопливо на АЗС с начала года выросло в цене более чем на 25%, автогаз – на 45%.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

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Аналитики подсчитали, что в апреле по сравнению с декабрем 2021 года, бензин А-92 подорожал на 15,1% до 34,1 гривен за литр, А-95 на 13,5% до 34,6 гривен/л, дизельное топливо – на 27,8% до 37,8 гривен/л.

А газ сжиженный для авто подорожал на 44,1% до 27,6 грн/л.

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Бензиновый кризис в Украине

С 24 февраля, когда российские войска вторглись на территорю Украины, и ракетных обстрелов по территории нашей страны, в Украине разгорелся серьезный кризис, связанный с нехваткой горючего. АЗС даже пришлось ввести ограничения на его продажу.

На заправках ОККО клиенты, имеющие карту Fishka, могут получить от 15, 20 и 30 литров, в зависимости от типа карты, а те, у кого Fishka нет, вообще не могут заправиться.

АЗС сети WOG заявили, что продавать смогут только 10 литров бензина в одно авто в сутки, а ограничения для отпуска в канистру отменили.

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В сети "Авиас" заправляют по 20 литров за один раз при наличии горючего, но запрещают набирать бензин в канистры, исключительно в бак.

В сети "БРСМ-Нафта" ограничения отличаются для каждого вида топлива:

95 Euro Plus – 20 л;

A95 Bio – 100 л;

ДТ Euro plus – 50 л;

газ – 30 л.

Ранее мы уже рассказывали, где за литр автогаза просят 40 гривен, и писали, что будет с ценами на АЗС после завоза в Украину американского и европейского топлива.