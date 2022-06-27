Работают в зонах боевых действий – энергетики вернули свет 57 тыс. семей

Энергетики героически работают в зонах боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение недели с 20 по 26 июня энергетики ДТЭК вернули свет 57 тысячам семей в зонах боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе компании Рината Ахметова, речь идет о домах украинцев в Донецкой и Днепропетровской областях, которые были обесточены в результате обстрелов российских захватчиков.

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"Несмотря на опасность, связанную с боевыми действиями в Донецкой области, энергетики вернули свет 54,5 тысячам семей в 91 населенном пункте", – отметили в ДТЭК.

В некоторых городах и селах из-за регулярных обстрелов аварийным бригадам приходится ежедневно проводить ремонты сетей и возвращать свет жителям.

Ситуация в Днепропетровской области

Продолжаются регулярные обстрелы Днепропетровской области, особенно страдают населенные пункты граничащей с Херсонской областью Зеленодольской общины.

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За прошедшую неделю аварийные бригады ДТЭК там вернули свет для более 2 тысяч домов. В некоторые дома свет возвращали несколько раз в неделю, в связи с постоянными вражескими атаками.

"Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 124 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", – отметили в компании.

Проект о героях

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Недавно мы рассказывали историю сотрудника ТЭС в прифронтовой зоне Евгения и как к нему пришел "русский мир" в виде снаряда. Теперь мужчина навсегда останется с осколками в ноге.

В тот день энергетики, как всегда, продолжали работать в условиях войны, несмотря на постоянные обстрелы объекта критической инфраструктуры. Люди привыкли к вражеским атакам, поэтому пренебрегли безопасностью и расплатились собственным здоровьем.

Однако даже такие ситуации не вынуждают работников покинуть ТЭС. Как они сами говорят, энергетики – отдельная каста людей, отвечающих за подачу тепла и света гражданам. Для себя они решили вносить вклад в победу на своем месте, даже несмотря на бешеный риск.

"Сегодня" раньше объясняли, почему важно рассказывать истории украинцев во время войны, а также писали, как энергетики продолжают работать на одной из ТЭС недалеко от линии фронта.