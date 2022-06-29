Работу ГОК и металлургического завода Метинвеста приостановили: в чем причина

Металлургические предприятия столкнулись с серьезными проблемами / Фото: Коллаж: Сегодня, gmk.center

С 1 июля группа Метинвест приостанавливает добычу на двух горно-обогатительных комбинатах в Кривом Роге, включая совместное предприятие Южный ГОК, и сокращает работу "Каметстали" в Каменском до одной домны.

Как объяснили в компании, среди основных причин остановки – логистические факторы, в частности рост себестоимости производства и падение цен на продукцию.

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С середины июля также приостановят добычу на Северном ГОКе. Работу на уменьшенной мощности будет продолжать только Центральный ГОК.

"Это вынужденная мера, где главным фактором является продолжение российского вторжения в Украину", – отметили в Метинвесте.

В компании добавили, что ситуация в экономике страны остается тяжелой и имеет тенденцию к ухудшению из-за ряда дестабилизирующих факторов. Это также не позволяет компании полноценно работать и планировать свою деятельность более чем на месяц вперед.

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Главные проблемы

Металлурги отметили, что к такой ситуации привели изменения в логистике горно-металлургического комплекса и высокая стоимость перевозок к конечному потребителю.

После того как РФ заблокировала порты, они вынуждены доставлять продукцию только по железной дороге. В результате логистические расходы выросли в несколько раз против довоенного времени, а время доставки увеличилось: готовая продукция стоит в очереди на границе с ЕС месяцами.

Одной из причин является высокая себестоимость производства металлопродукции, которая постоянно растет вследствие повышения цен на энергоносители и отсутствия спроса на металлические изделия на внутреннем рынке Украины.

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Среди внешних факторов влияния металлурги выделили значительное падение мировых цен на чугун и сталь и сокращение спроса на металлопродукцию и объем потребления железорудного сырья в ЕС.

Поддержка со стороны компании

В Метинвесте заверили: работников предприятий на произвол судьбы не оставят.

"Даже в это время социальная ответственность останется основой политики Группы Метинвест. Компания максимально задействует тысячи работников при проведении ремонтных работ и приведении в порядок территории на вышеупомянутых активах с сохранением основного заработка", – отметили в компании.

В дальнейшем будут системно помогать вынужденным переселенцам, жителям городов присутствия. Проекты поддержки ВСУ, в том числе военным снаряжением, также продолжат.

В Метинвесте убеждены, что сильная экономика Украины – это общая задача государства и бизнеса. И сегодня только поддержка государства поможет предприятиям и рабочим вернуться к работе.

"Речь идет об оптимизации логистической составляющей, а также других регуляторных решениях", – резюмировали в компании.

Ранее НБУ провел опрос, чтобы узнать, какие основные причины заставляют украинский бизнес сокращать производство. Бизнес во всех отраслях назвал главной проблемой усложненную логистику и связанную с этим потерю рынков. Пока в Украине ни одно крупное металлургическое предприятие не работает на полную мощность.

"Сегодня" раньше рассказывали о реакции бизнеса на повышение УЗ тарифов на перевозку грузов, а также писали о том, как проявила себя первая в Украине дорога из золошлаков.