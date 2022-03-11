РФ не в тренде: в ЕС рассказали, как будут отказываться от российского газа

Россия может потерять европейский рынок для поставок голубого топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейская комиссия подготовила план REPowerEU, в котором представила необходимые шаги для отказа стран Европы от российского газа.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.

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В разработанном документе сказано, что уже к концу 2022 году Европейский Союз сможет на 100 млрд кубометров уменьшить потребление газа из РФ уже до конца 2022 года. Это две трети годового импорта газа из России.

План независимости от газа основан на двух направлениях:

диверсификация поставок и привлечение больше возобновляемых источников газа;

ускоренный переход к чистой энергии.

Планируется, в частности, увеличить импорт сжиженного природного газа и трубопроводов, что позволит заменить 60 млрд кубометров российского газа и удвоить устойчивое производство биометана, что компенсирует еще 18 млрд кубометров.

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Кроме этого, в планах ЕС:

увеличить производство и импорт возобновляемого водорода;

заменить природный газ на газ, производимый из возобновляемых источников;

установить больше миллиона фотоэлектрических панелей на крышах домов, предприятий и фермерских хозяйств;

удвоить скорость установки тепловых насосов в течение следующих пяти лет;

к концу 2022 года около 25% электроэнергии в Европе добывать за счет солнечной энергии.

Санкции против России

После того, как Владимир Путин отдал приказ своим войскам напасть на Украину, Европейский Союз сковал Россию жесткими санкциями.

А президент Джо Байден 8 марта заявил о запрете импорта российской нефти и газа. Затем Россию покинула крупная энергетическая компания Shell. Вслед за ними санкции поддержали Великобритания и компания BP, а также итальянская Eni.

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А уже 9 марта против отказа от российского газа и нефти высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поскольку это "нерационально" для стран ЕС.

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