Росавиация тонет: Китай отказался предоставлять запчасти к самолетам РФ

Китайцы отказались поставлять авиазапчасти в Россию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Facebook / Ural Airlines

Авиакомпаниям России отказали в поставке запчастей из Китая для ремонта воздушных судов.

Об этом сообщил "Интерфакс".

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В России надеются договориться о закупках в Турции, Индии и других странах. Однако почти непосильную миссию поручили самим авиаперевозчикам, а Росавиация будет помогать только с легализацией запчастей.

Интересно, что такое поведение китайцев с отказом России поставлять запчасти к самолетам перекликается с санкциями, которые ввел Евросоюз 26 февраля в ответ на военную агрессию в отношении Украины. Речь идет о запрете продажи самолетов россиянам, деталей к ним, техобслуживания и страхования.

Закрытое небо

После начала войны в Украине, европейские страны закрыли воздушное пространство для русских самолетов. Теперь долететь до того же Калининграда кажется невозможным с территории России.

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Ограничения касаются как воздушных судов в российской собственности, так и российской регистрации, просто под контролем России и даже частных самолетов олигархов из страны-агрессора. Небо для них недоступно более чем в 30 странах Европы.

В то же время для украинцев остается актуальным вопрос о закрытии неба в военном смысле. То есть, защита городов или хотя бы объектов критической инфраструктуры от бомбардировки со стороны российских оккупантов. С этим может помочь НАТО, но в Альянсе не спешат помочь стране, которая не является его участником.

Раньше мы рассказывали, что китайские техногиганты решили внезапно сократить поставки продукции в Россию.