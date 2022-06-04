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Россия больше не нужна: ЕС нашел нового поставщика газа

Ульяна Лебич
4 июня, 11:55
Соглашение между представителями ЕС и новым поставщиком уже находится на финальном этапе

Сделка поможет частично избавиться от зависимости от агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕС договаривается с Египтом о поставках сжиженного газа из Израиля. К концу июня соглашение уже может быть подписано. Произойдет это, вероятно, во время визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Каир.

Об этом информирует Bloomberg.

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В соглашении прописано, что сжижать природный газ перед отправкой в ЕС будут на перерабатывающих заводах Египта.