Россия больше не нужна: ЕС нашел нового поставщика газа

Сделка поможет частично избавиться от зависимости от агрессора
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В соглашении прописано, что сжижать природный газ перед отправкой в ЕС будут на перерабатывающих заводах Египта.
"Предлагаемое соглашение с Египтом отмечает решающую роль страны в обеспечении как продовольственной, так и энергетической безопасности после вторжения России в Украину" , – отмечает издание.
Лидеры ЕС отметили также поставки не только природного газа, необходимого для замены российского ископаемого топлива, но и зеленого водорода в ближайшие годы. В чем проблема сделки?
ЕС также выразил опасения по поводу влияния таких новых соглашений на климат, особенно по поводу
выбросов метана, которые могут быть в 80 раз мощнее выбросов углекислого газа в течение двух десятилетий.
Алжир, еще одна страна, из которой ЕС хочет получить газ, имеет гигантское газовое месторождение, из которого уже
почти четыре десятилетия вытекает метан. Болгария полностью разрывает связи с Россией
Болгария никогда больше не будет вести
переговоры с российским "Газпромом" по поставкам природного газа. Действующий контракт должен был закончиться в конце 2022 года, однако Россия в одностороннем порядке остановила поставки из-за отказа Болгарии оплачивать голубое топливо рублями.
Такое решение было принято именно потому внезапное и, кстати,
противозаконное отключение, поскольку требование Кремля об оплате рублями противоречит контрактам.
"Если мы сейчас подпишем контракт с "Газпромом", и они перестанут поставлять газ в феврале, мы останемся без газа для промышленности и без отопления для людей", – подчеркнул вице-премьер-министр страны Асен Василев.
По его словам, "Газпром" окончательно
доказал свою ненадежность и к тому же у некоторых странах платежи в евро и долларах принимают, а у некоторых нет.
Напомним, не только Болгария решила отказаться от услуг компании-агрессора. Польша в конце мая заявила, что
досрочно расторгает контракт с монополистом и не будет ждать его окончания в этом году.
Раньше мы рассказывали, кому еще "Газпром"
перекрыл снабжение.