Россия хочет остановить работу "Северного потока": что происходит

Россия хочет отключить газопровод в Европу

Из-за санкций и фактической остановки процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" Россия грозится остановить прокачку газа по газопроводу "Северный поток-1".

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщают российские СМИ.

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По его словам, Россия вправе наложить "зеркальные санкции" в ответ на беспочвенные обвинения в создании энергетического кризиса в Европе и запрета в отношении "Северного потока 2".

"У нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", – заявил он.

При этом Новак отметил, что от блокировки газопровода "Северный поток-1" "не выиграет никто, но европейские страны подталкивают Россию к принятию решения о блокировке газопровода".

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Сертификация "Северного потока-2" остановлена Германией

Процесс был заблокирован сразу после признания Путиным независимости псевдореспублик "ЛДНР".

На вопрос о том, что Германии зависима от российского газа, Шольц ответил, что ФРГ собирается диверсифицировать импорт газа совместно с другими европейскими странами и работать над развитием возобновляемых источников энергии.

Ранее "Сегодня" писали, что от российского газа решила отказаться Дания, и рассказывали, что происходит с ценами на голубое топливо.