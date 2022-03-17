Россия убивает украинцев зарабатывая на продаже газа и нефти – Тимченко

Как Россия финансирует убийства украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия финансирует убийство украинцев за счет продажи своих нефти и газа.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии американской телерадиокомпании FOX.

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По его словам, деньги от продажи энергоресурсов Россия использует в войне против Украины.

"Каждый доллар, уплаченный за российскую нефть и газ, превращается в пули, которыми убивают украинцев", – сказал Тимченко.

Он подчеркнул, что Украина ценит введенные Западом санкции и надеется, что когда доходы от нефти в России иссякнут, русские военные остановятся.

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Тимченко добавил, что ситуация в Украине сложная, однако ремонтные бригады ДТЭК круглосуточно продолжают возобновлять электроснабжение для людей даже под обстрелами.

"Это пример героизма сотрудников нашей компании. Они делают все возможное, чтобы люди имели свет и тепло", – подытожил Тимченко.

Блокировка "нефтегазовых" средств

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предложил заморозить средства, которые Россия получает за газ, поставляемый европейским потребителям на специальных счетах до окончания войны против Украины.

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По его словам, агрессор не имеет права распоряжаться ими, пока в стране идет война и блокирование этих активов поможет ускорить ее завершение.

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