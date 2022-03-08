Россия взвинтила стоимость черного металла: что происходит с ценами на бирже

Мировые цены на черный металл резко изменились

Мировые цены на железную руду достигли шестимесячного максимума в понедельник, 7 марта, пока ругие ингредиенты для производства стали отыграли многомесячные потери на фоне роста цен на нефть и годового экономического прогноза второй по величине экономики мира.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Так, эталонные фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже с поставкой в мае выросли на 7,1% до 870 юаней ($137,69) за тонну, что является самой высокой ценой закрытия с 31 августа.

"Сегодня цены на железо были в основном стимулированы рынком нефти. Как ведущий товар, скачок цен на нефть может быть показательным и повлиять на затраты во многих секторах", — расказал журналистам аналитик Tianfeng Futures Ву Шипин.

По данным консалтинговой компании SteelHome, спотовые цены на железную руду с содержанием Fe62% для доставки в Китай в пятницу выросли на 5 долларов до 159 долларов за тонну.

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Цены на коксующийся уголь выросли на 8,7% до 3136 юаней за тонну, когда рынок закрылся. Ранее во время сессии они подскочили на целых 12,9%.

Фьючерсы на кокс на бирже Далянь выросли на 7,2% до 3848 юаней за тонну.

Отказ от российской нефти

После вторжения в Украину и начала большой войны, от России отвернулись очень многие мировые компании и объявили о прекращении экспорта своей продукции и импорта российской.

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Так призошло и с самым важным для Кремля сектором – энергетическим. Покупатели отказываются покупать российскую нефть, несмотря на растущие цены. Все боятся попасть под санкции и запятнать репутацию.

Разница в цене между эталонной нефтью марки Brent и марки Urals приближается к 20 долларам, это означает, что на российское сырье на рынке низкий спрос и приходится делать скидки, чтобы хоть как-то его продать.

Ранее мы рассказывали, что нефтяной гигант Royal Dutch Shell решил отказаться от российской нефти и газа.