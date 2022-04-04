Россиянам будет еще хуже? В ЕС планируют более решительные санкции против РФ

В Европе решительно настроены на отказ от нефти и газа из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

6 апреля намерены собраться послы стран Евросоюза для обсуждения очередных санкций против страны-агрессора.

По информации Financial Times, европейцы могут запретить закупку российской нефти и газа.

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Кроме эмбарго на энергоресурсы из России, кораблям агрессора могут запретить использовать порты ЕС. Планируется наложить также ряд индивидуальных ограничений.

В Европе уже давно не могут отказаться от российской нефти и газа. Несколько недель длятся дискуссии, среди стран-участниц Евросоюза есть и сторонники РФ.

Ситуация с энергоносителями

На импорт российской нефти явные запреты были введены только в США и Великобритании. Однако на биржевом рынке заметны длительные колебания, а экспорт черного золота из страны резко сократился.

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Недавно фиксировали суточные показатели поставки нефти из России на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше чем за предыдущую неделю.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддержал запрет импорта энергоносителей из России и заявил, что война в Украине "делает всех беднее". Речь идет о подорожании ресурсов в Европе и возможности потерять работу работникам компаний после введения эмбарго.

В то же время мир готовится к энергетическому кризису. Раньше мы рассказывали о 10 способов снизить потребление горючего.