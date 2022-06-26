Российское золото всё? Как на агрессора повлияет очередное эмбарго

Экспорт золота является вторым крупнейшим источником прибыли в РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Предварительно лидеры стран "Группы семи" согласовали применить эмбарго на российское золото.
Об этом сообщает Reuters и корреспондентка телеканала CNN Кейтлин Коллинз из пула Белого дома со ссылкой на свои источники.
Официальное решение казначейство США объявит 28 июня в рамках 48-го саммита лидеров стран G7, который пройдет в баварском замке Эльмау в Германии с воскресенья 26 июня по вторник 28 июня.
Заметим, что экспорт золота является вторым крупнейшим источником прибыли в российском государственном бюджете после экспорта энергоносителей (нефти, газа и т.п.). Ежегодно РФ добывает на своей территории десятую часть от всего золота, которое добывают в мире.
Напомним, что некоторые игроки на рынке уже перестали покупать золото агрессора, поскольку выразили опасение нарушить санкционный режим в сфере оформления банковских транзакций.
Эмбарго на нефть
В Евросоюзе в конце мая поддержали частичное нефтяное эмбарго против России.
Шестой пакет санкций Евросоюза против России запрещает покупать российскую морскую нефть и нефтепродукты, но временно освободили от ограничений нефтепроводы. Это даст дополнительное время для поиска альтернатив Венгрии, Словакии и Чехии.
В то же время европейцы будут покупать больше продукции из Саудовской Аравии и ОАЭ, Африки и США, а РФ постепенно переориентирует рынок сбыта на Индию и Китай. Дополнительно усложнить жизнь российским компаниям могут ограничения страхования грузов – такие санкции планируют ввести в ЕС и Великобритании.
Ранее мы рассказывали, что США придумали, как полностью уничтожить Россию, а также писали, как эмбарго ЕС изменит угольный рынок РФ.