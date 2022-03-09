Санкции действуют! Российская металлургия оказалась на грани краха

Сокрушительный удар по российской экономике: что происходит / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Агентство S&P понизило кредитные рейтинги российской газотранспорнтой компании "Газпром" и еще 52 фирмам РФ.
Об этом свидетельствуют данные агентства.
В списке с пониженным кредитным рейтингом оказались такие компании:
- Северсталь;
- ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ";
- ТМК;
- НЛМК;
- ХОЛДИНГ МЕТАЛЛОИНВЕСТ;
- ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНСЫ;
- Петропавловск;
- Полюс;
- Евраз;
- КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА.
Кредитный рейтинг компаний был понижен в местной и иностранной валюте до "C" и "CCC-" (дефолтный уровень), на фоне вторжения российских войск в Украину.
Снижение рейтинга компании связано со снижением рейтингов России до CCC-.
Параметр CCC- получают близкие к дефолту компании, у которых небольшие шансы вернуть кредитные средства.
Санкции против России
Война с Украиной обходится России слишком дорого. Кроме того, что самые крупные компании РФ уже находятся в преддефолтном состоянии, Германия прекратила процесс сертификации "Северного потока – 2" еще 22 февраля в ответ на признание Россией псевдореспублик на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Европа единодушна в своей позиции – российский газопровод не является приоритетом для стран ЕС. Одна из причин состоит в том, что по новому трубопроводу газ подает старый поставщик – "Газпром".
Ранее мы рассказывали, чт Запад усиливает санкции против энергетического сектора России. Трейдеры массово отказываются от покупки российской нефти.