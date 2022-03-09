Санкции действуют! Российская металлургия оказалась на грани краха

Сокрушительный удар по российской экономике: что происходит / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Агентство S&P понизило кредитные рейтинги российской газотранспорнтой компании "Газпром" и еще 52 фирмам РФ.

Об этом свидетельствуют данные агентства.

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В списке с пониженным кредитным рейтингом оказались такие компании:

Северсталь;

ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ";

ТМК;

НЛМК;

ХОЛДИНГ МЕТАЛЛОИНВЕСТ;

ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНСЫ;

Петропавловск;

Полюс;

Евраз;

КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА.

Кредитный рейтинг компаний был понижен в местной и иностранной валюте до "C" и "CCC-" (дефолтный уровень), на фоне вторжения российских войск в Украину.

Снижение рейтинга компании связано со снижением рейтингов России до CCC-.

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Параметр CCC- получают близкие к дефолту компании, у которых небольшие шансы вернуть кредитные средства.

Санкции против России

Война с Украиной обходится России слишком дорого. Кроме того, что самые крупные компании РФ уже находятся в преддефолтном состоянии, Германия прекратила процесс сертификации "Северного потока – 2" еще 22 февраля в ответ на признание Россией псевдореспублик на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Европа единодушна в своей позиции – российский газопровод не является приоритетом для стран ЕС. Одна из причин состоит в том, что по новому трубопроводу газ подает старый поставщик – "Газпром".

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Ранее мы рассказывали, чт Запад усиливает санкции против энергетического сектора России. Трейдеры массово отказываются от покупки российской нефти.