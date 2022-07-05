"Северный поток" может не восстановить работу: в чем причина

Заработает ли "Северный поток" после ремонта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский газопровод Северный поток – 1 может не возобновить работу на полную мощность после планового ремонта в июле 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg.

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Как указывают журналисты, прогнозы инвестиционного банка Goldman Sachs содержат удорожание газа для Европы на 2023 год, учитывая повышенные риски поставок.

Тем временем Международное энергетическое агентство считает, что полное прекращение поставок "нельзя исключать" из-за непредсказуемого поведения России.

Однако Goldman Sachs сомневается, что Москва пойдет на полное прекращение поставок газа, чтобы не сокращать жизненно важные в условиях санкций доходы.

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Ремонт газопровода

Недавно стало известно, что газопровод "Северный поток-1" прекратит работу с 11 июля. Компания Nord Stream AG отключит обе нитки газопровода в рамках планового ремонта.

В ходе профилактических работ специалисты будут тестировать механические компоненты и систему автоматизации. В компании уверяют, что профилактика необходима для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода.

Ранее мы рассказывали, почему энергетический кризис в ЕС в этом году абсолютно неизбежен и что происходит с ценами на газ в Европе.