Ситуация усложняется: энергетики ДТЭК под обстрелами вернули свет еще 1000 семей

За сутки энергетики вернули свет еще для 1000 семей в Донецкой области / Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

За минувшие сутки, 31 мая, аварийно-ремонтные бригады энергетиков смогли восстановить электропитание в пяти населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает компания ДТЭК Рината Ахметова.

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"В течение суток специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось возобновить электроснабжение в 5 населенных пунктах Донецкой области. Это позволило вернуть свет в дома 1 тысяче семей жителей Донбасса в Бахмутском и Покровском районах", – сообщили в компании.

В ДТЭК также отметили, что ситуация в области очень сложная и ухудшается с каждым днем. Риск отключения света увеличивается из-за повреждения сетей и остановки работы некоторых энергопредприятий.

В настоящее время без электроэнергии остаются 332 населенных пункта Донецкой области.

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Самые сложные направления:

Славянское;

Авдеевское;

Марьинское;

Торецкое;

Бахмутское;

Великоновоселковское.

В этих регионах из-за обстрелов постоянно повреждается оборудование и линии электропередачи.

"ДТЭК вместе со всеми службами делает все возможное для того, чтобы жители области имели дома свет. Около 20 бригад ДТЭК ежедневно работают, чтобы электроснабжение было стабильным. Однако обстрелы территорий продолжаются и из-за них часто страдает инфраструктура электросетей", – отметили в компании.

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Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

"Сегодня" раньше писали, где энергетикам пришлось пять раз возобновлять электроснабжение, и рассказывали, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ.