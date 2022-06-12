Спасение для тяжелой техники: глава Оператора ГТС указал на альтернативу дизелю и бензину

Если украинцы могут пересесть на электрокары, то тяжелой технике все еще нужно топливо / Фото: Оператор ГТС Украины, Коллаж: Сегодня

В условиях нехватки бензина и дизеля, безумных очередей на украинских заправках владельцы тяжелой техники и автобусов могут перейти на альтернативу.

Как рассказал директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, в качестве моторного топлива можно использовать сжатый метан.

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По его словам, работники ОГТСУ активно использовали метан во время осады и на пике топливного кризиса. Газовые сети есть почти в каждом поселке и городе Украины, так что заправку метаном можно организовать во всех регионах. По всей стране расположено несколько сотен автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

"Во время оккупации и осады для Сум и других городов Украины только метан оставался единственным доступным видом моторного топлива, потому что он снабжается по трубам, а не бензовозами", – объяснил Макогон.

Руководитель Оператора ГТС Украины отметил, что сжатый метан может ослабить топливный кризис. "Укравтогаз" уже запустил в работу почти все АГНКС.

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Поддержка государства

Сергей Макогон добавил, что государство поддерживает использование авто на сжатом метане, в частности продолжает программу компенсации расходов на установку газобаллонного оборудования через налоговую скидку.

"Нафтогаз" и "Укравтогаз" должны зафиксировать стоимость метана на уровне до 35 грн на компрессорных станциях. На бирже метан продают по 29 грн за кубометр, что дешевле бензина.

В Верховной Раде также приняли законопроекты № 3477 и № 3476, предусматривающие освобождение от налогообложения ввоза авто на газу. А установить ГБО на метане можно как на бензиновые, так и дизельные автомобили.

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Отказ от импорта газа

Раньше глава Оператора ГТС Украины рассказал, как страна может отказаться от импорта газа. Можно воспользоваться примером Дании и перейти на зеленую энергетику, в частности на производство биометана.

Биометан – это экологический ресурс, биогаз, который доводят до качества метана. У нас есть потенциал для его производства. За 10 лет можно выйти на показатель до 8 млрд кубометров в год, а за 2 года – на 0,5 млрд кубометров биогаза.

По словам Сергея Макогона, налаживание собственной добычи газа в перспективе позволит стране полностью отказаться от импорта голубого топлива. Биогаз производят на основе отходов животных ферм, сточных вод и органики на мусорных полигонах. Его свойства вполне позволяют использовать его для удовлетворения потребностей в отоплении или приготовлении пищи.

"Сегодня" также писали, как эксглава "Нафтогаза" Коболев предлагает уменьшить потребление газа в Украине, а также как российско-украинская война влияет на стоимость нефтепродуктов в США.