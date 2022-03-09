Табачный кризис: из России выходят крупнейшие производители сигарет

Из России массово выходят мировые бренды табачных изделий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировые лидеры на рынке производства и продаж табачных изделий массово останавливают свою деятельность в России.

В частности, британская компания Imperial Tobacco, входящая в четверку мощнейших производителей сигарет в мире, заявила о прекращении деятельности и продаж своей продукции в России в результате войны с Украиной. Особых потерь у бренда не будет, поскольку на российского потребителя приходится 2% от всех доходов компании.

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Следовательно, с выходом производителя из страны с прилавков магазинов исчезнут сигареты Davidoff, West, P&S и другие, которыми владеет Imperial Brands.

Бизнес приостановил производство на заводе в Волгограде, однако работникам продолжат выплачивать зарплату. Компания пока не работает и в Украине из соображений безопасности 600 наемных работников.

Экономическая изоляция России

С начала полномасштабной войны России с Украиной страну-агрессорку покидает все больше международных компаний, а вместе с ними и инвестиции. С российского рынка вышли крупные автоконцерны Volvo, Ford, Skoda, Volkswagen, Toyota и многие другие.

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Для российских авиакомпаний закрыли воздушное пространство более чем в 30 странах Европы. Ряд российских банков был отключен от системы SWIFT, не работают Mastercard, Visa, Webmoney. О приостановке работы или полном прекращении сотрудничества с оккупантами заявили десятки мировых брендов.

Экономическая изоляция вызвала обвал рубля. 9 марта за доллар на Московской бирже просили 120 рублей, а за евро – 127,4 рубля. На мировых площадках российская валюта пробивает все большее дно.

Раньше мы рассказывали о прогнозах западных аналитиков по поводу очень быстрого дефолта в России.