Так уже не делают: от чего в ремонте нужно отказаться и какая цена вопроса

Коротко об антитрендах в ремонте / Фото: УНИАН, Pexels, Коллаж: Сегодня

Ремонт в доме – дорогое дело, которое может затянуться на годы. Особенно если делать его самим и пошагово. Да и за это время тренды на рынке могут измениться, а строительные материалы – возрасти в цене.

Редакция "Сегодня" собрала несколько рекомендаций от дизайнеров, как точно не стоит обустраивать свою квартиру и сколько вы сэкономите, если откажетесь от "ноу-хау".

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Унитаз-компакт

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Во многих магазинах до сих пор можно найти керамические сиденья в сдержанном стиле, достаточно компактные и с плоской крышкой. Сейчас дизайнеры советуют избегать такого декора для ванной комнаты. Стоимость составляет от 8 до 14 тыс. грн. В то же время предлагают ставить рамные или блочные установки, рыночная цена которых 5 – 7 тыс. грн.

Пластиковые углы на окнах

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Раньше "писком моды" было обрабатывать внутренний оконный откос белым плинтусом. Полный комплект на одно окно мог обойтись в 2 тыс. грн. Если обойтись без плинтусов, уголков, плинтусов и других элементов, можно существенно сэкономить. Сейчас рекомендуют отказываться от углов вообще, хотя для любителей предлагают декоративные варианты под дерево, стоимостью 2-2,5 тыс. грн.

Коричневый плинтус

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После ремонта в каждой квартире должен быть плинтус на полу. Дизайнеры убеждают, что пора отказываться от темных вариантов и переходить на светлую сторону. Один самоклеющийся багет 240x8 мм оценивают в магазинах на уровне 95-105 грн. Заменить его можно белым плинтусом, цена которого такая же – в среднем 100 грн за багет.

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Натяжные потолки

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Глянцевые натяжные потолки в спальне или гостиной, когда-то едва ли не в каждом доме, сейчас моветон. Рекомендуется отдавать предпочтение матовым тонам и смелым решениям – геометрическим формам в сочетании с правильным освещением. Стоимость оформления глянцевых натяжных также недешева – от 180 до 345 грн/кв.м. Если заказывать более современный вариант, то за всю комнату придется заплатить в среднем 15 тыс. грн.

Межкомнатные пороги

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Порог между комнатами в квартире, особенно между ванной и коридором также считается моветоном. Неважно деревянный он или пластиковый, лучше от него отказаться вообще. В зависимости от материала его цена колеблется от 150 до 600 грн. Если на полу остается линия, то ее можно заложить латуневым профилем, стоимость которого составляет 600-700 грн.

Восстановление освобожденных городов

На освобожденных от оккупантов территориях также активно идет очистка. В Украине продолжаются дискуссии о том, как восстанавливать уничтоженную инфраструктуру, эксперты сходятся во мнении, что к вопросу следует подойти комплексно

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, что делать с конкретными домами, решают после процедуры "технического обследования". К ней привлекают коммунальных, частных или государственных специалистов, осуществляющих профессиональную оценку. Жители дома могут оформить заявку на экспертизу через "Дію".

"К восстановлению городов нужно подходить комплексно – привязываться не к разрушенным домам, а к уцелевшей коммунальной инфраструктуре. К тому же я бы оценивал, насколько тот или иной населенный пункт расположен близко к границе с Россией – это вопрос безопасности жителей таких городов как Харьков или Мариуполь в будущем", – добавил Олег Попенко.

Власти обещают построить разрушенные города почти сразу после победы. Представители власти озвучивают термин – около двух лет. Но эксперты сомневаются в этом. Говорят, что самые положительные прогнозы – это 10 лет при условии наличия финансирования.

Ранее "Сегодня" писали, будет ли у украинцев возможность выбрать место, где получить новое жилье вместо разрушенного во время боевых действий В то же время, генеральный директор Метинвест Юрий Рыженков пояснил, что во время восстановления Мариуполя планируют использовать новейшие технологии.