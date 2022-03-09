Теперь только дрезина: французская Alstom больше не будет продавать локомотивы в Россию

Французы прекратили продажу локомотивов в Россию из-за войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, Facebook / Alstom, Facebook / РЖД

В Россию больше не будут продавать локомотивы, а также приостановят все инвестиции от машиностроительной компании Alstom из Франции.

Об этом сообщили на сайте Alstom и отметили, что соблюдают все санкции против России.

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В компании добавили, что владеют 20% акций российского Трансмашхолдинга, отвечающего за поставку локомотивов и железнодорожного оборудования в страну. В них больше не будут инвестировать, а счета закроют. Для бизнеса из Франции это незначительная потеря, потому что российский холдинг работал в минус.

Представители компании также выразили поддержку Украине, в том числе всем людям, пострадавшим от военного вторжения России. Кроме местных инициатив, французы планируют оказывать им помощь через Alstom Foundation.

Известно, что Alstom наладил сотрудничество с Укрзализныцей на поставку локомотивов, однако этот проект еще не реализовали. Украинские железнодорожники поблагодарили коллег за поддержку и призвали других производителей не сотрудничать с оккупантами.

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"Будете ездить на дрезинах", – отметили в Укрзализныце.

Ситуация на железной дороге

Недавно украинские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сервисы "Российской железной дороги" (РЖД). Таким образом россиян попытались лишить возможности покупать билеты на поезда. В ответ компания ограничила доступ к интернету в вагонах.

В то же время Укрзализныця вывозит граждан из зон боевых действий, в которые превратились украинские города. Эвакуируют людей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской, Запорожской и Днепропетровской областей в направлении Ужгорода и Львова.

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Пассажиров из Украины также транспортируют за рубеж. Поезда курсируют в ряд городов Польши, Венгрии и Словакии.

Раньше мы рассказывали, что белорусы начали устраивать необъявленные акции и блокировать перевозки грузов военного назначения в Украину.