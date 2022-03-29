Точно остановит Россию: в ДТЭК предложили Западу решение для мира в Украине

В ДТЄК рассказали, что нужно для мира в Украине / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

После начала вторжения РФ в Украину с Россией отказалось работать подавляющее большинство международных компаний. Но международный бизнес должен на корпоративном уровне признать недопустимым сотрудничество и торговлю с такими странами как Российская Федерация, которая пренебрегая всеми нормами международного права развязала кровавую войну и занимается убийством и террором мирного населения.

Об этом заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко на форуме Atlantic Council Global Energy Forum, транслировавший американский канал CNBC.

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"Каждый доллар, выплаченый России сегодня за газ, за нефть, каждая единица оборудования, доставленная России, автоматически конвертируется в пули, убивающие украинцев. Может ли быть выше цена 137 детских жизней, которые оборвались из-за российской агрессии? Какое оправдание может быть для этих компаний, которые до сих пор сотрудничают с Россией?" , – сказал Тимченко.

Максим Тимченко поблагодарил компании, которые уже отказались сотрудничать со страной-агрессором, а также за помощь, которую Украина получает от своих европейских партнеров и за введение санкций.

"Я убежден, что уже сейчас частью корпоративной политики западных компаний должно стать уважение к свободе, в корпоративных ценностях должен быть прописан запрет сотрудничества со странами-агрессорами, такими, как сегодня есть Россия" , – подчеркнул Тимченко.

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Санкции против России

После того, как Владимир Путин приказал своим войскам ворваться в Украину, Европейский Союз сковал Россию жесткими санкциями.

А президент Джо Байден заявил 8 марта о запрете импорта российской нефти и газа. Затем Россию покинула крупная энергетическая компания Shell. Следом за ними санкции поддержали Великобритания и компания BP, а также итальянская Eni.

А уже 9 марта против отказа от российского газа и нефти высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, поскольку это "нерационально" для стран ЕС.

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"Сегодня" уже рассказывали, к чему призвал ДТЭК страны Запада, и писали, что происходит с российским рублем.