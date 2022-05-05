Тысячи украинцев снова со светом – где энергетики возобновили электроснабжение

/ Фото: Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Энергетики за сутки вернули свет более 33 тысяч семей в 33 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"На Киевщине свет вернули для 1016 семей. 5 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в 14 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", – отмечают в ДТЭК.

В Гостомеле, Ирпене, Буче, Романовке, Дмитровке, Мирче, Загальцах работы продолжаются. Работники ДТЭК полностью восстановили электроснабжение села Нивецкое в Вышгородском районе, частично в селе Жерева, а в Бучанском районе возобновили свет в Ворзеле, Лубянке, Торфяном, Почепине.

Донецкая область

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои и энергооборудование повреждается регулярно. За день свет вернули более 31 тысяч семей в Авдеевском, Бахмутском, Краматорском районах.

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"Самые сложные направления, по сообщению энергетиков – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – подчеркнули в компании.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области артобстрелы продолжаются, из-за этого были повреждены сети Криворожского района, граничащего с Херсонской областью.

В течение 4 апреля энергетики вернули свет в 570 домов в 11 населенных пунктах.

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"Сегодня" раньше писали, куда переехала машиностроительная компания Corum Group и рассказывали, когда в Ирпене полностью возобновят электроснабжение.