У некоторых украинцев изменится поставщик газа: "Нафтогаз" назвал тариф

"Нафтогаз" станет новым поставщиком газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине много домохозяйств переводят к поставщику "последней надежды" (ППН), которым является "Нафтогаз". Так, еще для 1,3 млн украинцев компания станет новым поставщиком газа.
Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", и рассказали, по каким тарифам будут платить эти потребители.
Изменения будут в нескольких областях
Из-за того, что поставщики в некоторых регионах по разным причинам не могут выполнять свои обязанности, новым поставщиком для 1,3 млн украинцев станет "Нафтогаз". В частности, это касается потребителей, получавших услуги от этих предприятий:
- ГП "КиевГазЭнерджи";
- ООО "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ";
- ООО "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНИ";
- ООО "Тернопольгоргаз";
- ООО "УМАНЬГАЗ СБЫТ";
- ООО "Черкассыгаз Сбыт".
"ГК "Нафтогаз Украины" присоединит этих бытовых потребителей, которые сейчас получают газ от поставщика "последней надежды" (ППН), к годовому тарифному плану "Фиксированный" –7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки)", – говорится в сообщении.
В целом, поставщиков изменят в 15 областях страны
Как мы сообщали ранее, из-за того, что местные облгазы не могут выполнять свои функции, вместо них назначат другого поставщика, в том числе "Нафтогаз".
Изменения касаются клиентов газоснабжающих компаний в следующих областях:
- Винницкой;
- Волынской;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожской;
- Ивано-Франковской;
- Киевской;
- Львовской;
- Николаевской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Хмельницкой;
- Черниговской.
Для них будет действовать фиксированный тариф – 7,96 грн/куб. м с НДС.
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