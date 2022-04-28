Убыток в 3 млрд долларов: как торговые барьеры в мире губят украинскую металлургию во время войны

Украинская металлургия несет убытки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за торговых барьеров на внешних рынках металлопродукции – протекционистских пошлин и ограничений – Украина недополучила $3 млрд. Страна не смогла отправить за рубеж 3,5 млн тонн продукции – такой финасовый ущерб эквивалентен потере крупного металлургического завода.

Об этом говорится в исследовании GMK Center "Торговые ограничения на рынках металлопродукции".

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Всего же потери экономики Украины от действующих на внешних рынках торговых барьеров оцениваются в 1,8-2,0% ВВП, подсчитали аналитики.

"Введенные против Украины торговые барьеры стоили всем нам до 3,5 млн т потерь продаж и производства стальной продукции. Это равносильно потере крупного металлургического завода, на котором работало бы более 10 тыс. чел. Также это означает минус $3 млрд экспортной выручки и до минус 2% ВВП", – подчеркнул директор GMK Center Станислав Зинченко.

Наиболее масштабные по ущербу для металлопродукции из Украины антидемпинговые пошлины на г/к рулон в ЕС и арматуру в Египте. Срок их действия истекает в 2022 году.

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Также ощутимыми являются спецпошлины США – на г/к толстолистовой прокат, г/к рулон, арматуру и трубы.

При этом протекционизм на мировых рынках только усиливается. Так, в марте 2022 года пошлины на импорт толстолистового проката из Украины продлила Мексика. Ограничение установлено сроком на 5 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в ЕС значительно подорожал металл: из-за войны Украина не может поставлять свою продукцию на рынок ЕС, а защищенные пошлинами европейские производители, как оказалось, не способны покрыть потребности рынка. Сейчас ЕС заговорил об отмене всех импортных пошлин на продукцию из Украины на год.

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Ранее Великобритания отменила импортные пошлины и квоты на все украинские товары. Такой шаг позволит Украине сохранить тысячи рабочих мест, заявил президент Владимир Зеленский. В среднем импортная пошлина на товары из Украины в Британии составляла 22%.