Удержать экономический фронт: какова роль крупного бизнеса во время войны в Украине

Бизнес в Украине играет немаловажную роль во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине все пытаются делать то, что приблизит страну к победе и поможет ей выстоять. Задача большого бизнеса в это время – сохранить экономику Украины, рабочие места и перестроить свою работу под новые военные реалии.

Об этом сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

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Экономический фронт – второй первый фронт

"Прежде всего, большой бизнес должен сохранять максимально возможную мощность на экономическом фронте. Экономический фронт – это не второй фронт, это второй первый фронт. То есть, у нас есть военный фронт, и у нас есть экономический фронт. И экономический фронт ничуть не менее важный, чем милитарный", – сообщила Емченко в интервью телеканалу "Украина24".

По ее словам, задача всей украинской экономики – научиться быть мобильной и адаптироваться к новым военным реалиям.

Наталья Емченко подчеркнула, что SCM учитывая опыт последних 8 лет российско-украинской войны, делает все возможное, чтобы предприятия работали по максимуму там, где это безопасно для людей.

"Мы, как и все, к сожалению, знаем об этом не понаслышке с 2014 года. Поэтому, с одной стороны, мы делаем все возможное, чтобы наши предприятия работали по максимуму там, где это возможно. С другой стороны, мы научились очень быстро сворачивать и разворачивать наши производства", – добавила директор по коммуникациям SCM.

Он подчеркнула, владелец SCM Ринат Ахметов встретил войну в Украине и остается в Украине.

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"Мы остаемся в Украине. Мы свое будущее связываем с Украиной. Мы верим в Украину. Мы готовы ее отстраивать. Мы готовы отстраивать наши предприятия. Мы готовы участвовать в восстановлении городов, в которых мы работаем. То есть, мы – здесь. Большая задача бизнеса – демонстрировать сейчас и словом, и делом, и символами, что он в Украине. И мы в этом смысле на 100% здесь", – подытожила Наталья Емченко.

Группа SCM заплатила рекордные суммы налогов

За 2021 год бюджет Украины получил 86,5 млрд гривен налогов и сборов от компаний, входящих в финансово-промышленную группу SCM. Это более 500 предприятий в разных сферах, где работает более 200 тысяч человек.

Сумма уплаченных налогов в 2021 году побила исторический рекорд за более чем 20 лет существования SCM.

"Это – наш вклад в развитие, силу, в достойную жизнь Украины и украинцев. И тогда, и сейчас мы в Украине и с Украиной ", – заявили в представительстве бренда.

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Раньше мы рассказывали, как бизнесмены из списка Forbes помогают украинской армии, а также какие предприятия присоединились к борьбе с русским агрессором.