Украина предложила "иранские" санкции против российского газа – что это значит

По экономике РФ предлагают ударить новыми санкциями / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российский "Газпром" могут лишить денег за прокачку газа в страны ЕС, если к компании применят так называемые "иранские санкции".

Об этом сообщает информационное агентство Укринформ.

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Таким образом российский газ будет идти в ЕС, но средства за него не будут поступать в россию, а будут перечисляться на специальные депозитные счета.

Как объяснил замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков, россия лишится денег за газ и потому не сможет финансировать свою войну против Украины.

"Что касается трубопроводного природного газа из России, то его сейчас сложнее всего заместить. Он составляет 40% общего импорта ЕС. Мы предлагаем "иранскую модель" санкций: природный газ доставляется от "Газпрома" в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока Россия не выполнит определенные условия", – отметил Демченков.

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По словам чиновника, если президент РФ Владимир Путин в ответ на санкции решится остановить прокачку газа в Европу, то попросту разрушит газовую инфраструктуру страны.

"ЕС для российского газа остается единственным крупным рынком сбыта. Без европейского рынка россиянам нужно будет остановить свои газовые месторождения, законсервировать их, а затем, когда они станут их восстанавливать, будет потеряно 70% газовых месторождений. Поэтому если Путин и решит блефовать и остановит поставки газа в Европу, он просто разрушит свою газовую инфраструктуру", – добавил Ярослав Демченков.

Замминистра энергетики также уверен, что Европе по силам полностью отказаться от российских нефтепродуктов.

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"Европа импортирует примерно 15% дизельного топлива общего потребления из россии. Это может быть замещено увеличением внутреннего производства и дополнительным импортом из Северной Америки и Азии", – сказал Демченков.

Эмбарго на уголь и российские корабли

8 апреля стало известно о том, что Европейский Союз согласовал уже пятый пакет санкций против России. В него входит эмбарго на закупки угля и запрет российским кораблям заходить в европейские порты. Эти ограничения заработают летом 2022 года.

В ЕС также заморозят активы "четырех ключевых российских банков", в том числе Сбербанка и Альфа-Банка.

Также санкции включают:

запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом внутри ЕС, в том числе транзитом;

запрет на экспорт в РФ в сферах полупроводников, машин, транспортного оборудования;

запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя.

"Сегодня" также писали, почему Германия не хочет вводить эмбарго на российский газ, и рассказывали, как оно может ударить по карманам европейцев.