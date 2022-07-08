Украинцам серьезно "прикрутят" батареи зимой: что нужно делать уже сейчас

Украинцам придется серьезно экономить тепло зимой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Зимой в квартирах украинцев может ощутимо "похолодать", ведь Кабмин планирует "прикрутить" батареи на 2 градуса в целях экономии.

О том, к чему готовиться этой зимой, рассказали эксперты в материале "Обозревателя".

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Итак, если сейчас в квартире не должно быть ниже 18 градусов, а для угловых комнат вообще 20, то по новым правилам норму снизят до 16 и 18 градусов.

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказывает, что в этом году для этого есть реальные основания. По его словам, даже европейские политики просят своих граждан снизить в отопительный сезон температуру в квартирах для того, чтобы отказаться от российского газа и поддержать Украину.

Кабмин тоже хочет пойти на такой шаг и это поможет государству сэкономить десятки и сотни миллионов кубометров газа за отопительный сезон.

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Что будет в квартирах?

Проблема таких нововведений заключается в том, что в прошлом году, даже при высоких нормативах, температура воздуха в некоторых квартирах едва достигала 18 градусов.

На это влияет множество причин, например, высокие потери при доставке теплоносителя, плачевное состояние домов из-за которого уходит тепло.

Если снизить температуру теплоносителя, а ситуацию с домами оставить как есть, то в отдельных хрущевках температура может опуститься и до 14 градусов.

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"Норма 16 градусов – это плохо. Это может привести к серьезным проблемам в домах. Есть санитарная норма, которая существует сейчас: это не меньше 18 градусов", – напоминает Попенко.

Что делать?

Еще одна проблема заключается в том, что зима всегда сопровождается увеличением потребления электроэнергии, хотя электросети на это не рассчитаны.

Это в свою очередь приводит к замыканиям, возгораниям и даже пожарам. Поэтому в старых домах необходимо уже сейчас:

обратиться к управляющей компании для того, чтобы электрик обследовал состояние электропроводки в доме;

заменить, отрегулировать или утеплить окна.

Если вы хотите поменять стеклопакет, то лучше сделать это сейчас, поскольку с наступлениям холодов эти услуги подорожают.

Реально может решить проблему энергомодернизация. Для этого нужно создать ОСМД в многоквартирном доме, а также придется или подавать заявку на грант, или брать льготный кредит, который сейчас крайне сложно получить.

"Сегодня" ранее писали, почему в некоторых городах вообще может не быть централизованного отопления, и рассказывали, сколько газа в наши ПХГ закачал "Оператор ГТС Украины".