Украинцы остаются с интернетом: как Укртелеком обеспечивает связь во время войны

Украинцы имеют доступ к всемирной сети даже во время войны

С самого начала полномасштабного вторжения российского агрессора в Украину, пользователи обеспечены интернетом.

Как сообщили в Укртелекоме, 90% их клиентов получают доступ к сети, а ремонтные бригады восстанавливают поврежденные оккупантами линии.

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За последние два месяца удалось восстановить сервис почти для 300 тысяч пользователей в 1200 населенных пунктах. В чрезвычайных условиях аварийным бригадам удалось восстановить более 10 км кабелей на поврежденных участках. Значительную часть работ производили под прикрытием воинов Вооруженных сил Украины.

По словам гендиректора Укртелекома Юрия Курмаза, в первую очередь возобновляют доступ в интернет подразделениям ВСУ, государственным и социальным структурам. Частные пользователи с пониманием относятся к ситуации.

"Неудобства и ограничения в пользовании услугами обусловлены повреждениями линий связи в результате боевых действий", – отметил Курмаз.

Поддержка украинцев

Компания продолжает платить налоги, несмотря на военное положение в Украине. В первом квартале в бюджеты всех уровней направили почти 400 млн грн налогов.

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Кроме этого, Укртелеком поддерживает разными способами, в том числе и финансово, территориальную оборону и ВСУ. В общей сложности направили почти 20 млн грн, а также 90 автомобилей. 150 сотрудников компании также ушли защищать государство в рядах Вооруженных Сил.

Оператор связи поддержал и переехавшие на запад страны бизнесы. Представителям телеком- и ИТ-инфраструктуры предоставили каналы большой емкости и площади для размещения центров обработки данных.

В зданиях компании развернули временные убежища, где оборудовали 230 мест. В сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова Укртелеком привлек почти 5000 квадратных метров площадей для социальных нужд. Бизнес вовлечен и в закупки гуманитарной помощи переселенным украинцам.

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К началу полномасштабной войны компания построила почти 3000 километров линий связи и подключила к интернету более 360 больниц, образовательных учреждений, территориальных общин и других социальных объектов. Среди пользователей Укртелекома более 25 000 человек, из которых более 3,5 тысячи начали получать услуги во время войны.

Гуманитарная помощь в Украине

Европейцы активно помогают украинцам в трудный период – небезразличные жители соседних стран и волонтеры посылают тысячи тонн гуманитарной помощи. Это как продукты, так и одежда, лекарства, гигиенические средства и другие товары первой необходимости.

Украинский бизнес также присоединяется к спасению жизней – компании группы Метинвест и Фонд Рината Ахметова объединились для обеспечения людей основным. В Польше на базе предприятий развернули гуманитарный хаб, где собирают разнообразную поддержку и отправляют в распределительные центры в Украине. Уже там волонтеры расфасовывают товары и передают в виде продуктовых и других наборов пострадавшим от войны людям.

Ранее мы писали, что жители Маринки, Селидового, Курахового, Авдеевки и других населенных пунктов Покровского района получили 5,6 тысячи продуктовых наборов. Читайте также, как украинцам помогают выжить во время войны.