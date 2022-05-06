В бомбоубежищах еще остаются люди: что происходит на заблокированном заводе в Мариуполе

Азовсталь в Мариуполе держит оборону

Люди, эвакуированные из "Азовстали" — это маленькая победа Украины, но на предприятии все еще остаются мирные жители, и их состояние критическое. Поэтому работа по их спасению должна продолжаться.

Об этом заявил директор по персоналу комбината "Азовсталь" Иван Голтвенко.

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"В бомбоубежищах на заводе еще остались люди. Когда мы загружали наши убежища сухпайками и водой, запас мы создавали на 14 дней полноценного трехразового питания. Люди, которые смогли выбраться, рассказывают: поскольку они понимали, что время пребывания неизвестно, они уменьшали количество приемов пищи до одного раза в день, чтобы максимально эти запасы провизии растянуть, и обеспечивали питание полноценное только детям. Но любой ресурс заканчивается. И сейчас люди находятся в кошмарных условиях", – рассказал он.

По его словам, бомбоубежища на заводе компания Метинвест восстановила до проектного состояния еще в 2014 году. А строился комбинат во время холодной войны — когда угрозы бомбежек воспринимались более чем серьезно, напомнил он.

"Во времена холодной войны строительству объектов гражданской обороны уделялось особенное внимание. В 2014 году руководство Метинвест приняло решение восстановить все бомбоубежища до их проектного состояния. Многие из этих убежищ действительно оборудованы так, чтобы выдерживать удары из разного оружия. Но предприятие не строилось как крепость. Оно не рассчитано на то, чтобы 60 дней выдерживать постоянные обстрелы. Но благодаря духу наших воинов — полка "Азов", ВСУ, морпехов, которые там находятся, – оно стало крепостью", – подчеркнул Голтвенко.

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Как известно, украинской власти, совместно с международными организациями, удалось добиться от российских оккупантов частичного открытия гуманитарных коридоров и эвакуации мирных жителей. Саму же "Азовсталь" продолжают оборонять украинские Вооруженные силы, тем самым удерживая и завод, и Мариуполь под контролем Украины.

Владелец комбината, украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что гордится тем фактом, что "Азвосталь" стала символом украинской несгибаемости. И подчеркнул: никогда, ни при каких условиях комбинаты в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.

Ранее мы писали, как сейчас выглядит завод Азовсталь, и рассказывали, удастся ли российским оккупантам окружить завод.