В ДТЭК назначили нового гендиректора — кто теперь возглавит компанию

Ранее новоназначенный гендиректор возглавлял ДТЭК Одесские электросети / Фото: LB.ua, Коллаж: Сегодня, censor.net

Генеральным директором компании ДТЭК Сети, которая управляет операторами системы распределения в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и столице, назначен Александр Фоменко, ранее возглавлявший ДТЭК Одесские электросети.

Об этом сообщает компания.

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В компании отметили, что первоочередными задачами новоназначенного руководителя ДТЭК Сети станет восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной из-за боевых действий, и продолжение начатых ранее проектов цифровизации сетей и развитию клиентского сервиса.

"В настоящее время ДТЭК Сети направил все ресурсы на то, чтобы восстановить пострадавшие от боевых действий сети. Также компания продолжит обновлять сети и делать их "умными" благодаря программам по автоматизации и цифровизации. Клиентоориентированность также остается ключевым направлением развития бизнеса", – прокомментировал Александр Фоменко.

"В компании продолжат выстраивать партнерские отношения с клиентами, развивать цифровые каналы взаимодействия с ними – сайты и чат-боты, работать так, чтобы быть эталоном предоставления услуг в Украине", – добавил он.

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Что известно о новом гендиректоре?

Александр Фоменко работает в ДТЭК с 2000 г. В разные времена возглавлял ПЭМ-Энергоуголь, Днепрооблэнерго (сейчас ДТЭК Днепровские электросети), Киевэнерго (сейчас ДТЭК Киевские электросети).

С июня 2019 назначен генеральным директором ДТЭК Одесские электросети.

Помощь ДТЭК во время войны

За прошедшие сутки 13 мая энергетики ДТЭК вернули свет 26 тысячам семей в 33 населенных пунктах Одесской и Донецкой областей.

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Так, энергетики ДТЭК Одесские электросети вернули свет в 7 тысяч домов, обесточенных в результате ракетного удара и разрушения энергетической инфраструктуры.

В Донецкой области свет вернули в 23 населенных пункта Покровского, Бахмутского, Волновахского и Краматорского районах. Электроснабжение снова получают 18 тысяч семей.

Также 13 мая аварийные бригады свет дали еще в 462 дома в Киевской области. Работы по восстановлению находятся на финальной стадии.

Напомним, что компания ДТЭК Рината Ахметова направила 6 аварийно-ремонтных бригад и 28 специалистов, чтобы ускорить восстановление разрушенной железнодорожной инфраструктуры. После попыток разрушить энергетику враг перешел к атакам по железнодорожным узлам и подстанциям.

Ранее мы писали, что в ДТЭК призвали энергокомпании прекратить сотрудничество с Россией, использующей доходы от нефти и газа на ведение войны против Украины.