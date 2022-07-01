В ДТЭК заявили об атаке российских хакеров: чего добиваются злоумышленники

Российские хакеры атаковали ДТЭК / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК зафиксировала кибератаку на ІТ-инфраструктуру группы со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Цель злоумышленников – нарушить технологические процессы генерирующих и распределительных компаний и подорвать энергетическую безопасность Украины, а также распространить заведомо ложную информацию о работе компаний и как следствие – оставить без электроснабжения украинских потребителей", – говорится в заявлении.

ДТЭК объясняет хакерскую атаку РФ реакцией страны-агрессора на проукраинскую позицию компании и ее акционера.

"Особая активность врага относительно атак на объекты ДТЭК объясняется жесткой и проактивной позицией собственника компании Рината Ахметова в отношении варварской войны России против Украины, масштабной помощью украинской армии и поддержкой украинцев", – сообщили в ДТЭК.

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Компания сотрудничает с украинскими компетентными службами и международными партнёрами Украины по вопросам кибербезопасности.

"ДТЭК прикладывает максимум усилий, чтобы обеспечить стабильную работу энергетической системы Украины во время войны и гарантировать бесперебойное электроснабжение украинским потребителям", – сообщили в компании.

Ранее мы рассказывали, как "Укртелеком" пережил мощную кибератаку на свои ресурсы, и писали, что энергетики ДТЭК уже начали подготовку к будущему отопительному сезону.