В Германии объявили режим тревоги – при чем здесь Россия

В Германии ухудшается ситуация с газом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за агрессивных действий России против Украины, санкций Запада против агрессора и как следствие сокращения поставок голубого топлива в Европу большинство европейских стран столкнулись с дефицитом российского газа.

Поэтому министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Габек объявил о внедрении в Германии второго уровня аварийного плана. Что это значит, объяснили в DW.

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Запасы газа сокращаются

Первый этап аварийного плана, или так называемый режим тревоги, ввели в Германии еще в конце марта. Их вводят на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. А сейчас, по словам Габека, поставки из России голубого топлива постоянно сокращаются, а цены на него все еще очень высоки.

"Мы находимся в состоянии газового кризиса. Теперь газ – это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", – подчеркнул Габек.

Министр добавил, что считает сокращение поставок из РФ "экономическим нападением" на Германию.

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В общем, если в стране вводится вторая степень аварийного плана, то это означает, что в газоснабжении есть перебои, или на газ сохраняется чрезвычайно большой спрос. Однако при второй степени рынок все еще способен справиться с проблемами самостоятельно, и вводить меры нерыночного характера нет необходимости.

"Введение уровня тревоги не означает, что поставщики газа теперь получат право переводить резко возрастающие цены прямо на потребителей. Федеральное агентство по сетям пока не будет активировать соответствующую статью закона об энергетической безопасности, поскольку регулятор еще не констатировал факт "значительного сокращения объемов импорта газа", – говорится в сообщении.

Если же поставка газа сократится настолько, что для решения ситуации понадобится вмешательство государства, то в Германии будет введен третий этап аварийного плана.

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Что придумали в Германии для сбережения газа

Как "Сегодня" уже писали, Германия начала уменьшать использование газа в промышленности и ускоренными темпами заполняет хранилища.

По словам Роберта Габека, на оптимизацию использования энергоносителей потратят миллиарды евро. Это кредитные деньги, которые правительство выделит через государственный банк KfW для заполнения хранилищ газом.

Кроме того, в Германии планируется привлечь к работе большее количество угольных электростанций.

Мы также рассказывали о том, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу, и каким будет новый отопительный сезон и температура в домах украинцев зимой.