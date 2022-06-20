В Ирпене вернули свет практически всем жителям – как это удалось

ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100% / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Благодаря сотрудничеству мэрии Ирпеня с компанией ДТЭК удалось оперативно возобновить электроснабжение почти всем жителям города.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

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"Мы работали с ДТЭК в Ирпене одной командой. Если им требовалась какая-то помощь – им помогали, но действительно, они мощно все восстановили. Те сети, которые находятся на балансе ДТЭК, восстановлены на 100%", – сказал он.

Мэр добавил, что сейчас есть проблемы с подключением некоторых частных сетей, поэтому их приходится подключать к другим потребителям, но это временная схема.

Напомним, что в середине мая компания ДТЭК Рината Ахметова полностью возобновила электроснабжение в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области. Все необходимые для этого работы были выполнены за 45 дней, а инвестировано в них 300 млн. грн.

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Как сообщалось, за последнюю неделю, несмотря на боевые действия, ДТЭК вернул свет почти 120 тысяч домов украинцев.

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