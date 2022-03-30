В какие страны больше всего украинцы бегут от войны

Жители Украины бегут от войны. Коллаж "Сегодня"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля по состоянию на 22 марта из Украины уехало более трех миллионов человек.

Об этом сообщает Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Реклама

Подробности

Больше всего беженцев перебралось в Польшу – 2,1 млн. Границу с Румынией пересекли 555 тыс. человек, с Молдавией – 371 тыс., с Венгрией – 324 тыс. и со Словакией – 256 тыс.

По данным пропускных пунктов на границах, по состоянию на 22 марта количество людей, выехавших в страны, граничащие с Украиной, составляет:

Польша : 2 144 244 (по словам представительниц органов местной власти, люди из Украины преимущественно прибывают в крупные города Польши, в частности Варшаву и Краков, поэтому возможность этих городов размещать постепенно исчерпывается, беженцам советуют ехать в другие города или страны ЕС);

: 2 144 244 (по словам представительниц органов местной власти, люди из Украины преимущественно прибывают в крупные города Польши, в частности Варшаву и Краков, поэтому возможность этих городов размещать постепенно исчерпывается, беженцам советуют ехать в другие города или страны ЕС); Румыния: 555 021 (эта цифра учитывает также тех, кто сначала выехал в Молдову, а из Молдовы — в Румынию);

555 021 (эта цифра учитывает также тех, кто сначала выехал в Молдову, а из Молдовы — в Румынию); Молдова : 371 104 (это самый высокий показатель количества беженцев из Украины, в то же время в СМИ отмечают, что только более 100 тыс. из них остаются в стране);

: 371 104 (это самый высокий показатель количества беженцев из Украины, в то же время в СМИ отмечают, что только более 100 тыс. из них остаются в стране); Венгрия: 324397;

324397; Россия: 271254 (по данным правительства РФ, которые могут быть ложными; вероятно, они могут включать людей, которых принудительно вывезли с временно оккупированных территорий Украины; согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 года № 188-р, с 28 февраля все пункты пропуска на украинско-российской границе закрыты;

271254 (по данным правительства РФ, которые могут быть ложными; вероятно, они могут включать людей, которых принудительно вывезли с временно оккупированных территорий Украины; согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 года № 188-р, с 28 февраля все пункты пропуска на украинско-российской границе закрыты; Словакия : 256 838;

: 256 838; Беларусь: 4938 (по данным органов власти Беларуси; эти данные могут включать людей, которых принудительно вывезли из временно оккупированных регионов Украины; как и в случае с РФ, с 28 февраля все пункты пропуска на украинско-белорусской границе закрыты).

4938 (по данным органов власти Беларуси; эти данные могут включать людей, которых принудительно вывезли из временно оккупированных регионов Украины; как и в случае с РФ, с 28 февраля все пункты пропуска на украинско-белорусской границе закрыты). Австрия: министерство внутренних дел старны оценивает количество беженцев в 117 тыс. человек (по состоянию на 14 марта), в то же время отмечая, что примерно 75% могут уехать в другие страны. За первую неделю регистрации (14-21 марта) на получение временной защиты в стране зарегистрировались 17 тыс. беженцев.

министерство внутренних дел старны оценивает количество беженцев в 117 тыс. человек (по состоянию на 14 марта), в то же время отмечая, что примерно 75% могут уехать в другие страны. За первую неделю регистрации (14-21 марта) на получение временной защиты в стране зарегистрировались 17 тыс. беженцев. Чехия: по данным мобильных операторов, в Чешскую Республику прибыли более 270 тыс. беженок из Украины. Из них 205 тыс. получили по прибытии специальные долгосрочные визы для пребывания в стране; с 22 марта они будут заменены на удостоверения статуса лиц, получивших временную защиту. По словам министра внутренних дел Чехии, у страны иссякают возможности принимать больше людей. Как и в случае с Варшавой и Краковом в Польше и Берлином в Германии, ключевым вызовом для власти чешских городов является критическая нехватка жилья.

по данным мобильных операторов, в Чешскую Республику прибыли более 270 тыс. беженок из Украины. Из них 205 тыс. получили по прибытии специальные долгосрочные визы для пребывания в стране; с 22 марта они будут заменены на удостоверения статуса лиц, получивших временную защиту. По словам министра внутренних дел Чехии, у страны иссякают возможности принимать больше людей. Как и в случае с Варшавой и Краковом в Польше и Берлином в Германии, ключевым вызовом для власти чешских городов является критическая нехватка жилья. Литва: п о данным государственного департамента статистики Литвы, по состоянию на 24 марта в качестве беженцев из Украины зарегистрировались более 30 тыс. человек.

о данным государственного департамента статистики Литвы, по состоянию на 24 марта в качестве беженцев из Украины зарегистрировались более 30 тыс. человек. Португалия: в стране по состоянию на 22 марта зарегистрировались для получения временной защиты 18,5 тыс. беженцев из Украины. Впрочем, общее количество в стране может быть несколько выше.

в стране по состоянию на 22 марта зарегистрировались для получения временной защиты 18,5 тыс. беженцев из Украины. Впрочем, общее количество в стране может быть несколько выше. Италия: по оценкам министерства внутренних дел Италии, по состоянию на 22 марта в страну прибыло более 61 тыс. беженцев из Украины.

по оценкам министерства внутренних дел Италии, по состоянию на 22 марта в страну прибыло более 61 тыс. беженцев из Украины. Франция : министерство внутренних дел Франции оценивает количество беженцев в 26 тыс., из них 10 тыс. уже получили статус лица под временной защитой.

: министерство внутренних дел Франции оценивает количество беженцев в 26 тыс., из них 10 тыс. уже получили статус лица под временной защитой. Эстония: по данным пограничной службы Эстонии, по состоянию на 18 марта в страну прибыли более 25 тыс. беженцев из Украины, примерно пятая часть из них будет направляться дальше в другие страны.

"Сегодня" также писали, ​украинцы, приехавшие в Польшу начиная с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+" с 26 марта.

Реклама

А в Чехии с 4 марта будет объявлено чрезвычайное положение на 30 дней в связи с миграционным кризисом, вызванным российским вторжением в Украину.