В ответ на зверства в Буче: ЕС введет эмбарго на уголь из России

ЕС объявил о новых санкциях против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
ЕС 5 апреля объявил об угольном эмбарго против агрессора, а также о запрете операций с четырьмя ключевыми российскими банками. Такое решение было принято после обнародования информации о зверствах россиян в Буче.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Что входит в пятый пакет санкций против РФ
Этот очередной пакет состоит из 6 частей. В частности, это:
- запрет на импорт российского угля, что сократит доход РФ на 4 млрд евро в год;
- запрет транзакций с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет ВТБ банк;
- запрет российским судам и операторам заходить в порты стран ЕС;
- запрет на экспорт в РФ стоимостью 10 млрд евро ежегодно в сферах полупроводников, машин, транспортного оборудования;
- запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя, что обойдется агрессору в 5,5 млрд евро;
- запрет российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках и запрет российским госучреждениям оказывать финансовую поддержку.
"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе по импорту нефти, и рассматриваем некоторые идеи государств-членов, такие как налоги или определенные каналы платежей", – отметила фон дер Ляйен.
Как Россия обходит санкции
"Сегодня" уже рассказывали, что РФ уже нашла союзников, которые помогают ей обходить ограничения и поставлять из-за границы подсанкционные товары.
Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
Еще один канал поставки товаров военного назначения в РФ – Восточная Азия. В частности, таким образом поставляются:
- запчасти для техники;
- электроника;
- оптические приборы.
Также мы писали, как эмбарго на нефть и газ из РФ скажется на кошельках европейцев.