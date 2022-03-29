В Украине подсчитали ущерб в энергетике от войны: что больше всего пострадало

Энергосистема Украины понесла огромные потери от вторжения России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина понесла серьезный ущерб из-за вторжения Российской Федерации. Только энергетическая отрасль нашей страны обеднела на около 2 млрд долларов.

Об этом в интервью изданию Экономическая правда рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Реклама

"Сегодня убытки оцениваются уже на уровне около двух миллиардов долларов. Здесь учитывается не только стоимость самого актива, но и то, сколько бы он мог выработать электроэнергии, и заработать на ее продаже", – рассказал Галущенко.

Чиновник отметил, что оккупанты полностью уничтожили Ахтырскую ТЭЦ, захватили Луганскую ТЭС, а также повредили Черниговскую ТЭЦ и пытались обстреливать Трипольскую ТЭС.

Он добавил, что были затоплены 2 из 33 шахт, подчиненных Минэнерго, возобновить их работу уже невозможно. Также существует угроза затопления шахт шахтоуправления "Южно-Донбасское-1" .

Реклама

Кроме того, министр добавил, что с начала войны добыча угля снизилась на 30%, газа – на 15%, а потребление электроэнергии снизилось на 30%.

Восстановление Украины

Большинство украинцев убеждены в быстром восстановлении государства после войны. Более половины (51%) считают, что на это уйдет 5 лет, а некоторым кажется, что достаточно года (13%). Наиболее оптимистичные тенденции выражают жители западных областей, особенно молодежь.

Реклама

Такие мнения не являются голословными. Абсолютное большинство (61%) готово инвестировать в восстановление Украины или приобщиться к делу своими руками. В то же время треть людей (33%) хотели бы помочь, но не имеют возможности, еще небольшой процент (5%) граждан полагаются в этом вопросе на власть.

Ранее мы разбирались, выплатит ли РФ Украине репарации за ущерб от войны, и писали, для чего Россия уничтожает ракетными ударами украинские нефтебазы.