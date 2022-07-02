Вернули свет 20 тыс. украинцев: энергетики отремонтировали сети в Донецкой области

Аварийные бригады совместно с ВСУ работают в Донецкой области / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За сутки 1 июля энергетики ДТЭК совместно с Вооруженными силами Украины вернули электроснабжение около 20 тыс. жителей Донецкой области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, снова со светом 18 населенных пунктов в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

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Именно эти три района Донецкой области больше всего пострадали от вражеских обстрелов. Специалистам удалось еще раз восстановить линии электропередачи для 15 тысяч жителей Торецкой общины.

"По причине обострения боевых действий энергетики получили разрешение на проведение работ только через 4 дня после повреждений сетей обстрелами", – объяснили в компании.

Без света остаются 353 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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Проект о героях

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собрано и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Недавно мы рассказывали историю сотрудника ТЭС в прифронтовой зоне Евгения и как к нему пришел "русский мир" в виде снаряда. Теперь мужчина навсегда останется с осколками в ноге.

В тот день энергетики, как всегда, продолжали работать в условиях войны, несмотря на постоянные обстрелы объекта критической инфраструктуры. Люди привыкли к вражеским атакам, поэтому пренебрегли безопасностью и расплатились собственным здоровьем.

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Однако даже такие ситуации не вынуждают работников покинуть ТЭС. Как они сами говорят, энергетики – отдельная каста людей, отвечающих за подачу тепла и света гражданам. Для себя они решили вносить вклад в победу на своем месте, даже несмотря на безумный риск.

"Сегодня" раньше объясняли, почему важно рассказывать истории украинцев во время войны, а также писали, как энергетики продолжают работать на одной из ТЭС недалеко от линии фронта.