ВСУ и терроборона получили около 8 тыс. бронепластин с начала военного положения

Во время войны ВСУ получают помощь от бизнеса / Фото: Getty Images, Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского уже передала Вооруженным силам Украины и территориальной обороне порядка 8 тысяч бронепластин, которыми можно укомплектовать более 4 тысяч бронежилетов.

Об этом в эфире канала Freedom заявил генеральный директор комбината Запорожсталь Александр Мироненко.

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Метинвест оказывает системную и комплексную помощь армии

"Мы освоили производство бронепластин на наших предприятиях: на текущий момент произведено и передано уже более 8 тыс. бронепластин, которыми можно укомплектовать более 4 тыс. жилетов. Эти бронепластины держат калибры 7,62 и 5,45 — это проверяли военные, и мы слышали об этих пластинах очень хорошие отзывы", — отметил Мироненко.

Помимо этого, Метинвест безоплатно предоставит 900 тонн специальной стали. И из этой стали будут произведены пластины, которые смогут обеспечить комплектацию еще порядка 90 тыс. жилетов. А еще 10 тыс. жилетов было куплено непосредственно у производителей.

По словам Мироненко, все это позволит существенно снизить дефицит бронежилетов у военных, которые сражаются с российскими оккупантами. Кроме того, компания передала ВСУ и территориальной обороне уже несколько сотен единиц колесной техники.

Напомним, группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского запустила производство специальных стальных пластин для бронежилетов. Кроме стали для бронеплит, Метинвест закупает за границей уже готовые бронежилеты, каски и медицинские средства. На это было выделено 10 млн евро. Уже приобретено 10000 бронежилетов, более 8000 касок, около 25000 медицинских жгутов, турникетов и аптечек, а также 1100 тепловизоров.

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Поддержка во время войны

В городах своего присутствия компания Метинвест обустроила более 6000 мест для вынужденных переселенцев из горячих точек. В сотрудничестве с Фондом Рината Ахметова людям предоставляют десятки тонн гуманитарной помощи, в частности, продуктовые наборы.

Раньше мы писали, как украинские компании помогают людям, выехавшим из Мариуполя из-за войны. Читайте также о том, что проект "Спасаем жизнь" получил благодарность за вклад в борьбу с гуманитарным кризисом.