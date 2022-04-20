Выход один! Как остановить репрессивную машину РФ

Энергетический сектор России нужно перестать финансировать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

У страны-агрессора возникнут проблемы с финансированием армии и репрессивного аппарата, если международные партнеры Украины перестанут финансировать энергетический сектор России.

Об этом рассказал министр энергетики по евроинтеграции Ярослав Демченков в интервью "Укринформу".

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По его словам, если мир приложит усилия и остановит финансирование энергетического сектора, то у Путина возникнет проблема с:

выплатой пенсий;

выплатой субсидий;

финансированием машины пропаганды;

финансированием репрессивных органов и армии.

По мнению министра, несмотря на все угрозы, Россия не прекратит поставлять газ в Европу.

"Допустим, он приостанавливает поставки природного газа. Некоторое время россияне этот газ будут закачивать в свои хранилища. Но хранилища почти полны, потому что зимой Россия, накачивая их, не снабжала достаточно газа в ЕС", – заметил Демченков.

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"Что тогда они должны делать? Найти другие рынки. В России говорят, что это Китай и Индия. Но там нет газопроводов. Выход будет один – закрывать свои газовые месторождения. Это – убийство всей газовой отрасли России, потому что она потеряет 70% потенциала своих месторождений во время консервации", – добавил он.

Почему все ждут запрета на российскую нефть

По словам экспертов, эмбарго на нефть РФ – это одно из необходимых условий чтобы остановить войну в Украине.

Как объяснил ранее "Сегодня" экономист Алексей Лупоносов, около 40 млрд евро только за энергоресурсы было переведено в РФ Евросоюзом, а помощь, предоставленная за это же время Украине от ЕС, составляла всего 8 млрд".

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В связи с этим возникает вопрос – как мировое сообщество сможет обуздать Путина, если только за энергоресурсы и только от стран ЕС он получает около 40 млрд евро за 40 дней, то есть почти по миллиарду в день.

"Поэтому требование стратегов из всех поддерживающих нас стран состоит в том, чтобы Россию прекратили подпитывать живыми деньгами", – рассказывает аналитик.

Путину нужно платить зарплаты тем же военным и налаживать новые каналы экспорта через Китай. Остановить это можно, перекрыв поток валют в Россию, чему поможет эмбарго на энергоресурсы.

"Сегодня" ранее писали, как Путин войной в Украине уничтожает жизнь простых россиян, а также мы рассказывали, что происходит с российским рублем.