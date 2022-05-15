ЄС дал заднюю? В Европе придумали, как платить за российский газ в обход санкциям

Импортеры смогут покупать газ не нарушая санкций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чтобы импортеры газа в дальнейшем смогли покупать у РФ голубое топливо, при этом не нарушая санкций, ЕС подготовил проект рекомендаций, в котором отметил, что компании должны четко заявить, что они считают свои обязательства выполненными после уплаты в евро или долларах в соответствии с действующими контрактами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близких к процессу собеседников.

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Соответственно такие указания не мешают компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволят им покупать газ без нарушения санкций.

13 мая на закрытом заседании Еврокомиссия сообщила государствам-членам, что обновленные инструкции разъясняют, что компании могут открывать счет в евро или долларах в Газпромбанке, как того хочет Кремль. Однако по поводу открытия такого счета в рублях ЕС промолчал, хотя раньше чиновники блока уверяли, что это нарушит санкции.

Также инструкция ЕС говорит о том, что после оплаты компаниями газа в евро или долларах и оглашения своих обязательств выполненными, от них не могут требовать дальнейших действий со стороны России по платежу. При этом по кремлевскому механизму Газпромбанк конвертирует полученную валюту в рубли, после чего сами компании должны совершить уже рублевый платеж.

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Германия не готова отказаться от газа агрессора

Несмотря на то, что Германия планирует отказаться от импорта российской нефти и угля уже к концу этого года, с газом она спешить не собирается и намерений отказаться от поставок у страны нет.

Как сказал Олаф Шольц в интервью t-online, у Германии нет необходимого количества терминалов сжиженного газа.