Энергетики в сутки вернули свет для 55 тыс семей / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки энергетики вернули свет почти для 55 тысяч семей в 33 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"2 июня энергетикам удалось подать свет в 27 населенных пунктов Донбасса. За сутки снова со светом дома 49 865 семей в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах", – сообщили в компании.

Без света остается 331 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское.

"Ситуация в регионе, особенно на севере, осложняется, что приводит ко все более частым повреждениям оборудования и линиям электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонт", – отмечают в компании. как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ.

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Также 2 июня энергетики устраняли повреждения сетей в результате обстрелов на Днепропетровщине.

Из-за повреждения электролиний в результате вражеских обстрелов произошло отключение электроэнергии в 6 населенных пунктах в Криворожском районе. Аварийные бригады оперативно вернули свет в 5 050 домов.

Раньше мы рассказывали о сложной ситуации со светом в Донецком регионе. Также мы писали как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ.