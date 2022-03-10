Заканчиваются покупатели? "Газпром" транспортирует через Украину максимальные объемы газа

"Газпром" подает максимальное количество газа в Европу через Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Газпром" подает в Европу через Украину максимальные объемы газа из России и заявляет о спросе потребителей.

Такую информацию обнародовал "Интерфакс".

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Уже несколько дней россияне пытаются использовать украинский транзитный коридор на максимум. В Европу транспортируют по 109 миллионов кубометров российского газа в сутки, цены на голубое топливо также подскочили до 1,7 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Представители "Газпрома" заявляют, что повысили объемы подачи газа в Европу из-за якобы многочисленных заявок европейских потребителей. Мол, ежедневно спрос растет на 0,1 миллиона кубометров газа.

Кроме этого, из России в Германию подают газ через трубопровод "Ямал – Европа" в обход Украины. Транспортировка газа для немецких потребителей стабилизировалась после отказа от голубого топлива со стороны Польши, а вместе с тем снизилась и его цена до 1,8 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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Спекуляции с газом

После начала войны в Украине Россия резко изменила свое поведение относительно подачи газа в Европу. Если еще в январе "Газпром" значительно сократил транзит газа через Украину, то в марте внезапно начал поставлять необходимое его количество потребителям и даже больше. Цены на голубое топливо побили исторический рекорд – на европейском рынке за 1000 кубометров газа просили 3,35 тысячи долларов.

Такие махинации приносят России в среднем 720 миллионов долларов в сутки. При такой цене на газ за год страна-агрессор может заработать 250 миллиардов долларов.

Важно и то, что несмотря на полное заполнение украинских труб российским газом, направляющимся в Европу, оккупанты продолжают создавать риски. Оккупационные войска попытались попасть на объекты ГТС в Луганской и Харьковской областях.

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В то же время российский рынок стремительно теряет покупателей нефти. Международные компании массово выходят из страны и отказываются от новых контрактов и инвестиций. Недавно о таком решении заявили Eni, Shell и BP.

Раньше мы рассказывали, что курс рубля стремительно летит вниз из-за экономических санкций против России.