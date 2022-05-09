Для восстановления городов возьмут новые стандарты: как будут жить украинцы после войны

Рассказываем, как государство планирует восстанавливать после войны города и жилье, и с какими условиями будут жить украинцы

После войны города в Украине будут строить по новым стандартам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за обстрелов российского агрессора тысячи украинцев потеряли жилье. Разрушены и сотни других объектов в Украине. Государство уже начало восстановление некоторых из них, однако кое-что до конца войны не будут трогать вообще.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал РБК-Украина, как государство планирует восстанавливать украинские города и когда это произойдет.

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Большие проекты начинать пока рискованно

Как пояснил Шмыгаль, пока восстановление проходит оперативно и преимущественно критической инфраструктуры. Ведь война и боевые действия продолжаются, и все может быть разрушено повторно. Потому пока большие проекты восстановления не начинают.

"Надо завершить войну, выгнать агрессора из нашего государства, и тогда активно начать восстановление совсем по-другому. Не просто отстроить дома – это действительно самая простая задача. Если мы восстанавливаем Украину, то должны восстанавливать уже по новым параметрам, по новым стандартам жизни, поэтому что украинское общество очень изменилось, и это признал мир", – рассказал премьер-министр.

Восстановление будет проходить в три этапа

У государства есть план, как восстанавливать Украину во время и после войны. В нем есть три этапа. Первый из них проходит уже сейчас – это оперативное восстановление.

"То есть если здание разрушено полностью, мы его не двигаем. Если в здании разрушены окна, двери, крыша, это можно быстро восстановить и передать человеку или какому-нибудь органу, находившемуся в этом здании. Быстрое восстановление и является приоритетом №1. Мы просто смотрим, кому сколько нужно, чтобы возможные вещи восстановить, и распределяем", – объяснил Шмыгаль.

Также во время военного состояния восстанавливается критическая инфраструктура. Например, строители разрушенные мосты заменяют понтонными мостами, временно заделывают дороги и восстанавливают железную дорогу. И на это правительство выделяет оперативное финансирование.

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Второй этап – построение временного жилья, разработка новых программ и подготовка к большому обновлению.

Государство будет оценивать ущерб сразу после завершения военного положения. Также оно поощряет международных партнеров участвовать в восстановлении.

"Пока будет продолжаться этот этап до большого восстановления, конечно, нужно будет делать определенные вещи: расселять людей, покупать существующее жилье, делать заказы на строительство следующего, делать дополнительные государственные программы, чтобы стимулировать строительство в Украине. Стимулировать создание заводов для изготовления строительных материалов, потому что мы понимаем, что государство будет бурно строиться и развиваться", – отметил премьер-министр.

Третий этап – это начало большого обновления Украины, который будет означать не только восстановление, но и создание населенных пунктов, которые будут соответствовать современным нормам.

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"В каждом городе должен быть мусороперерабатывающий завод, качественно восстановленные сети, должна быть качественная питьевая вода и водоотвод, очистные сооружения. Нас будет интересовать "зеленая" экономика, меньше выбросов на предприятиях. Если мы восстанавливаем предприятие, мы не ставим устаревшее оборудование и печи, мы будем ставить современное оборудование, очень экономное и с очень низким уровнем выбросов", – заявил Шмыгаль.

Цены на стройматериалы

Полномасштабная война с Россией сильно ударила по ценам на строительные материалы. Из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов значительно усложнились.

Аналитики OLX проанализировали, что больше всего подорожали с начала войны товары в сегменте электроники – почти вдвое, а также товары в категории "Прочие стройматериалы" (63%).

А вот некоторые стройматериалы наоборот подешевели, например продукция для отопления помещений начала стоить дешевле очевидно из-за своей сезонной неактуальности.

Также подешевели лакокрасочные материалы и товары типа "Металлопрокат/арматура".

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