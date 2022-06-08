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Дом из вторсырья: какой вид у контейнеров для переселенцев в Буче (видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 17:20
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Украинцев, потерявших свое жилье из-за зверств россиян, будут расселять во временные контейнерные дома
В Буче переселенцев будут размещать в контейнерах из вторсырья
В Буче переселенцев будут размещать в контейнерах из вторсырья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Facebook Бучанского городского совета

8 июня в Буче презентовали еще один вид модульных домов, в которые планируют поселять тех, кто потерял свое жилье из-за зверств россиян.

Как объяснили в Бучанском горсовете, площадь собранного контейнера составляет 14 кв.м, что сравнимо с небольшой комнатой в стандартной квартире.

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Такое жилье изготовили из вторсырья, оно также оснащено солнечной батареей. Контейнер можно разместить во дворах тех семей, чьи дома были разрушены в результате боев.

Особенности контейнеров

Как рассказала "Сегодня" начальница управления социальной политики Бучанского горсовета Ирина Пасечная, на территории управления находится образец такого дома.

По ее словам, такое жилье будут предоставлять тем, кто потерял свои квартиры из-за, но при условии, что горсовет подпишет меморандум с благотворительным фондом "Домик", предоставившим такой экземпляр.

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Каждый контейнер содержит двухуровневую кровать, где может спать 3-4 человека. В нем есть небольшая кухня и санузел со встроенным унитазом и душевой кабиной. Переселенцы могут использовать:

  • откидной столик;
  • кухонную электропанель на две конфорки;
  • стиральную машину.

Пока неизвестно, будет ли там проживание платным или безвозмездным – более подробную информацию обещают предоставить после успешного подписания меморандума.

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Модульные городки для переселенцев

Одними из первых, строить модульные городки для переселенцев начали львовяне. Еще в апреле появилось первое поселение из контейнеров во Львове, где убежище нашли 350 человек. Конструкции имеют отдельные душевые кабинки, туалеты, столовую и медпункт.

Несмотря на быструю монтаж конструкций, внутри они готовы к проживанию. Контейнеры оснащены кроватями, шкафами, матрасами с постелью. Временно едой людей снабжал город с Украинским католическим университетом.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что модульный городок для украинцев, лишившихся жилья в результате войны, решили построить и в Киевской области. Общественная деятельница Ольга Балицкая подчеркнула, что у украинцев есть три варианта по строительству и обеспечение квартирами переселенцев.

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