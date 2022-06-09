На Киевщине возводят первые дома вместо руин: какие условия и стоимость жилья

Рассказываем, какая себестоимость нового жилья, и в каких условиях будут жить люди, чьи дома разрушили оккупанты

В Киевской области началось восстановление после обстрелов РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 65% Киевской области есть разрушения из-за обстрелов России. По плану государства восстанавливать начали в первую очередь то, что требует капитального ремонта, и на Киевскую область для этого выделили 400 млн грн. Работы начались в апреле, и к наступлению зимы в области планируют возвести 2500 новых домов.

Какими они будут и какова их себестоимость? Об этом изданию Forbes рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Реклама

Начинают с фиксирования разрушений

Из 69 общин Киевщины в 46 есть разрушения, и все они носят разный характер. По всей области разрушены около 5 000 частных домов.

В некоторых городах и селах не было линии столкновения и они пострадали от артиллерийских обстрелов. А, например, Ирпень, в котором проходила линия столкновения, пострадал гораздо больше. В Бородянке полностью разрушена центральная улица. В селе Макаровской общины более 70 частных домов разрушены полностью.

Первое, над чем работают сейчас в этих городах и селах – составляют акты по разрушениям. Есть специальные комиссии, которые ходят и фиксируют масштаб разрушений.

Реклама

Так, на ремонты крыш, окон двери и т.д. будут использовать 400 млн грн, которые государство предоставило Киевщине для ремонтов. Однако Кулеба отмечает, что этого не хватит, и потребуется дополнительное финансирование.

Первые дома уже строят

Глава ОВА отметил, что в одной из общин уже начали пилотный проект и возводят одноэтажные частные дома.

"Планируем до 12 июня возвести пять домов. Первый – для семьи нашего героя, погибшего в боях под Изюмом. Другие – для семей, дома которых были уничтожены во время бомбежек. Если это удастся, 12 июня будет месяц, как мы начали строить. Рассчитываем, что проект будет типичным для области. Дальше будем двигаться в других масштабах и объемах", – объяснил Кулеба.

Реклама

Так, к началу зимы в области планируют построить 2 500 домов.

Типичное такое жилье на три комнаты будет иметь площадь 90 м кв. Прогнозируемая себестоимость – 1,1-1,2 млн грн. Эта сумма не включает в себя меблировку и ремонт. Однако в нее входит установка всей требуемой сантехники. Будут еще несколько вариантов домов на 60 м кв. и 120 м кв.

В целом на восстановление всех 5 000 разрушенных объектов требуется около 6 млрд грн. Это касается только строительства частных домов, без электросетей и газоснабжения, которые в большинстве своем там есть.

"Используются технические решения, которые позволяют дать результат за месяцы. Материалы: газобетон, арматура, древесина. Для нас главное – время, нужно найти такое количество производителей, которые закроют потребность в зиму", – добавил Кулеба.

Кроме того, в Киевской области есть еще 44 коммерческих предприятия, которые придется отстроить с нуля. 100 предприятий разрушены частично.

Какая проблема с разрушенными домами предстанет перед Украиной

Ранее мы писали, что перерабатывать мусор, который появился в результате обстрела, очень сложно, ведь это не стройсор в классическом понимании, а смесь разных обломков и остатков.

Дом состоит из разных по структуре и происхождению материалов, например, металлопластик, стекло, армирующая сетка, минеральная вата, древесина. Кроме того, в руинах есть куча других бытовых вещей. Поэтому отделить их и переделать сложно.

Еще одна проблема – опасные отходы. В смесях строймусора есть материалы, которые опасны для человека и среды, и с ними работать нужно отдельно. Но в случае если их удастся отделить от общей смеси.

Читайте в нашем материале, как решить эту проблему, отсортировать и переделать остатки разрушенных домов.

"Сегодня" также рассказывали, как в Украине будут восстанавливать разрушены города, и где активно строят новые жилые комплексы.