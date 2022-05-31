Ремонт окон в Украине: сколько придется заплатить

Рассказываем об актуальных расценках на ремонт окон в Украине

Выгоднее отремонтировать окно, чем покупать новое / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Рано или поздно в доме приходится менять окна. То ли из-за разбитого стеклопакета, то ли из-за неполадок с механизмом. Иногда в таких ситуациях можно справиться своими силами, а иногда приходится вызывать мастера.

Редакция "Сегодня" промониторила предложения на украинском рынке и предлагает узнать, сколько стоят разные виды ремонта окон.

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Оценка проблемы

Современные украинцы часто используют металлопластиковые окна в квартирах, поэтому вполне оправдан их ремонт, который обойдется дешевле новой конструкции. В первую очередь следует оценить уровень повреждения:

мелкая поломка может потребовать только регулировки механизма;

сложнее поломка нуждается во взгляде профессионального мастера;

иногда нужно заменить отдельные детали.

Цены на товары

В интернет магазинах можно найти товары на любой цвет и вкус. В частности, в продаже есть мягкие окна из пленки ПВХ по цене от 700 грн. Пластиковые окна стоят дороже – от 1000–1200 грн. За стеклопакеты придется отдать от 1500 грн, а самые высокие цены на двух- и трехстворчатые окна – от 6 и 9 тыс. грн соответственно.

Оконная фурнитура оценивается дешевле, но если покупать все вместе, получится солидная сумма:

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ручки для окон – от 45-150 грн/шт.;

ручки с замком – 250-300 грн/шт.;

уплотнитель – 17-25 грн за погонный метр;

шурупы – в среднем по 3-5 грн/шт.;

профиль с сеткой – от 35 грн за пог. м;

саморезы – 200-250 грн/упаковка;

профиль для откосов – 30-25 грн за пог. м;

защитные пленки – 15 грн/кв. м;

теплоуплотнитель резиновый – от 600 грн/бухта;

петли нерегулируемые – от 40 грн/шт.;

петли регулируемые – 250 грн/шт.;

отливы – от 100 грн/пог. м;

защитные замки – от 350 грн/шт.

Расценки у мастеров

В Украине есть немало сервисов по ремонту и регулировке окон. Обычно выезд мастера для оценки проблемы бесплатный.

Каждая компания или мастер имеет свои цены на услуги. В среднем за услугу регулировки окна берут от 70 грн/шт. Если нужно восстановить диагональ (сложную регулировку), стоимость возрастет до 100 грн/шт. Для окон с двумя створами придется заплатить от 180 грн/шт.

Иногда приходится чинить окна после проникновения грабителей. За такую услугу берут в среднем 300 грн/шт. Можно заказать комплексное обслуживание окна: в услугу входит полный разбор, чистка и смазка механизмов, настройка фурнитуры – цена от 160 грн.

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Кроме этого, можно установить или заменить уплотнитель: за замену погонного метра берут от 50 грн. Среди услуг есть замена или установка ручки (от 150 грн/шт.), элемента фурнитуры (от 400 грн/шт.), типа открывания окна (от 400 грн/шт.).

Заменить оконный замок в среднем стоит 200 грн, а штапиков – от 100 грн/пог. м. Есть и более сложные услуги, например разблокировка окна (от 350 грн), замена сломанной петли (от 600 грн), стеклопакета (от 500 грн за кв. м) и т.д.

Дома для переселенцев

Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого возведения жилья для украинцев, которые потеряли его из-за войны, в формате специальных восьмиквартирных домов.

Такой формат домов более универсален для территориальных общин. В общей сложности проработали 30 эскизных проектов и определились с оптимальным вариантом.

Несколько объединенных территориальных общин согласились на сотрудничество и заключили меморандум о выделении земли для строительства. Возведение таких сооружений будет продолжаться ориентировочно 60 дней, что позволит быстро расселить людей и сформировать отдельные микрорайоны для переселенцев.

Ранее "Сегодня" рассказывали, в каких областях в мае активно велись строительные работы и по какой схеме будут восстанавливать разрушенные города и деревни.