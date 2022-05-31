Ремонт окон в Украине: сколько придется заплатить

Рано или поздно в доме приходится менять окна. То ли из-за разбитого стеклопакета, то ли из-за неполадок с механизмом. Иногда в таких ситуациях можно справиться своими силами, а иногда приходится вызывать мастера.
Редакция "Сегодня" промониторила предложения на украинском рынке и предлагает узнать, сколько стоят разные виды ремонта окон.
Оценка проблемы
Современные украинцы часто используют металлопластиковые окна в квартирах, поэтому вполне оправдан их ремонт, который обойдется дешевле новой конструкции. В первую очередь следует оценить уровень повреждения:
- мелкая поломка может потребовать только регулировки механизма;
- сложнее поломка нуждается во взгляде профессионального мастера;
- иногда нужно заменить отдельные детали.
Цены на товары
В интернет магазинах можно найти товары на любой цвет и вкус. В частности, в продаже есть мягкие окна из пленки ПВХ по цене от 700 грн. Пластиковые окна стоят дороже – от 1000–1200 грн. За стеклопакеты придется отдать от 1500 грн, а самые высокие цены на двух- и трехстворчатые окна – от 6 и 9 тыс. грн соответственно.
Оконная фурнитура оценивается дешевле, но если покупать все вместе, получится солидная сумма:
- ручки для окон – от 45-150 грн/шт.;
- ручки с замком – 250-300 грн/шт.;
- уплотнитель – 17-25 грн за погонный метр;
- шурупы – в среднем по 3-5 грн/шт.;
- профиль с сеткой – от 35 грн за пог. м;
- саморезы – 200-250 грн/упаковка;
- профиль для откосов – 30-25 грн за пог. м;
- защитные пленки – 15 грн/кв. м;
- теплоуплотнитель резиновый – от 600 грн/бухта;
- петли нерегулируемые – от 40 грн/шт.;
- петли регулируемые – 250 грн/шт.;
- отливы – от 100 грн/пог. м;
- защитные замки – от 350 грн/шт.
Расценки у мастеров
В Украине есть немало сервисов по ремонту и регулировке окон. Обычно выезд мастера для оценки проблемы бесплатный.
Каждая компания или мастер имеет свои цены на услуги. В среднем за услугу регулировки окна берут от 70 грн/шт. Если нужно восстановить диагональ (сложную регулировку), стоимость возрастет до 100 грн/шт. Для окон с двумя створами придется заплатить от 180 грн/шт.
Иногда приходится чинить окна после проникновения грабителей. За такую услугу берут в среднем 300 грн/шт. Можно заказать комплексное обслуживание окна: в услугу входит полный разбор, чистка и смазка механизмов, настройка фурнитуры – цена от 160 грн.
Кроме этого, можно установить или заменить уплотнитель: за замену погонного метра берут от 50 грн. Среди услуг есть замена или установка ручки (от 150 грн/шт.), элемента фурнитуры (от 400 грн/шт.), типа открывания окна (от 400 грн/шт.).
Заменить оконный замок в среднем стоит 200 грн, а штапиков – от 100 грн/пог. м. Есть и более сложные услуги, например разблокировка окна (от 350 грн), замена сломанной петли (от 600 грн), стеклопакета (от 500 грн за кв. м) и т.д.
Дома для переселенцев
Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого возведения жилья для украинцев, которые потеряли его из-за войны, в формате специальных восьмиквартирных домов.
Такой формат домов более универсален для территориальных общин. В общей сложности проработали 30 эскизных проектов и определились с оптимальным вариантом.
Несколько объединенных территориальных общин согласились на сотрудничество и заключили меморандум о выделении земли для строительства. Возведение таких сооружений будет продолжаться ориентировочно 60 дней, что позволит быстро расселить людей и сформировать отдельные микрорайоны для переселенцев.
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