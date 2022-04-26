Строительство жилья переселенцам: будет ли у украинцев выбор

Рассказываем, будет ли у переселенцев возможность самостоятельно выбирать место, где получить новое жилье вместо разрушенного во время боевых действий

Переселенцы могут получить право выбирать, где получить новое жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине люди потеряли жилье, и теперь государство запускает процедуру компенсаций. Уже разработаны способы, когда украинцы могут получить не только квадратные метры, но и деньги.

Лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что у тех, кто потерял жилье, может появиться возможность самостоятельно выбирать, где получить новое жилье.

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Что могут позволить украинцам

Согласно законопроекту №7198 люди смогут получить новое жилье в другом населенном пункте, а не в том, где они жили до начала военного положения.

Государство будет строить частное жилье точно на тех местах, где оно размещалось до разрушения. Квартиры, к примеру, могут строить там же, где и стоял многоквартирный дом. Отстроить их могут и в том же квартале или районе.

Украинцам предлагают не привязываться к предыдущему месту жительства и выбрать новое жилье там, где захотят. Однако есть определенное условие.

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Есть определенные характеристики, по которым выбранный населенный пункт должен точно соответствовать тому, где было расположено предыдущее разрушенное жилье переселенцев. Одна из таких – количество населения. Причина в том, что стоимость квадратных метров в разных городах отличается.

"Если же человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве – мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди большей частью возвращаться в свои дома", – отметила Шуляк и добавила, что соответствующий законопроект сейчас готовится ко второму чтению.

Стройматериалы в Украине подорожали вдвое

"Сегодня" рассказывали, что по данным экспертов, из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов в Украину усложнились.

"Рост спрос на товары рубрики "Строительство/ремонт" на OLX и риски, связанные с доставкой продукции повлияли на уровень цен на стройматериалы. По сравнению с довоенным периодом, отдельные категории товаров сейчас стоят вдвое дороже", – рассказали в OLX .

Однако есть сегмент продукции, цена на которую снизилась, но таковой гораздо меньше.

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Больше всего подорожали системы вентиляции и электричества. Продукция для отопления помещений стала стоить дешевле очевидно из-за своей сезонной неактуальности.

Также меньше, чем до войны, стоят лакокрасочные материалы и товары типа "Металлопрокат/арматура". При этом спрос среди потенциальных покупателей по каждому типу товаров остался на довоенном уровне.

Подробно сравнить цены на стройматериалы в феврале-апреле можно в нашем материале.

Раньше мы тоже писали, почему построить быстро новое жилье для переселенцев у страны не получится, и рассказывали, сколько будет стоить восстановление Ирпеня .