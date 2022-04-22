Только новые технологии! Как будут восстанавливать разрушенный Мариуполь

Рассказываем, какие технологии будут применяться при восстановлении заводов в Мариуполе

Для восстановления заводов в Мариуполе будут использоваться специальные технологии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация в Мариуполе катастрофическая, в блокаде находятся мирные жители и его защитники. Но Мариуполь обязательно будет украинским и будет отстроен.

Об этом заявил генеральный директор Метинвест Юрий Рыженков в интервью CNN.

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По его словам, акционер компании Ринат Ахметов и компания Метинвест уже не раз говорили, что никогда не будут работать под российской оккупацией.

Я все еще уверен, что Украина вернет Мариуполь, а компания Метинвест примет участие в восстановлении города. Что касается наших заводов, то мы обязательно их отстроим, — сказал Рыженков.

Он отметил, что при восстановлении будут использовать новые технологии в рамках декарбонизации, о которых заявили несколько месяцев назад и которые все еще собираются внедрить на предприятиях.

Горячая линия для сотрудников

Ситуация в Мариуполе сейчас очень тяжелая: запасы воды и еды в городе заканчиваются. Однако украинская армия продолжает удерживать позицию, а Метинвест открыл горячую линию для сотрудников, сумевших вырваться из города.

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Мы всех регистрируем и оказываем помощь: предоставляем им еду, размещение, медицинское сопровождение. На данный момент только с Азовстали с нами в контакте 4-5 тысяч работников. Что касается остальных, то мы стараемся максимально распространять информацию в городе, чтобы они ее услышали и вышли с нами на контакт как можно скоре, — рассказал Рыжиков.

Напомним, компания Метинвест развернула более 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек. Там людей обеспечивают горячим питанием, водой, предметами первой необходимости, предоставляют медицинскую и психологическую помощь.

Также компания оказывает всестороннюю помощь вооруженным силам Украины: подготовила для передачи на фронт около 100 тысяч бронежилетов, тысячи аптечек, касок и турникетов, а также квадрокоптеры, дроны и беспилотники.

Промышленность становится на военные рельсы

Крупные промышленные предприятия Украины частично возобновляют работу. Особенно это заметно в Запорожье, где в работе уже часть мощностей "Запорожстали", "Запорожогнеупора" и "Запорожкокса".

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"Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Компании перевозят на запад страны и запускают альтернативные мощности. На днях заработали новые производства машиностроительной компании Corum Group в Хмельницкой и Волынской областях. По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, работа машиностроителей поможет обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, поэтому украинцы будут иметь свет и тепло в домах.

Напомним, криворожские промышленные предприятия активно участвуют в поддержке экономики региона и предоставляют материалы и технику для строительства фортификационных сооружений Вооруженным силам Украины.

Ранее мы писали, что группа Метинвест заявила, что никогда не будет работать в условиях российской оккупации, несмотря на то, что больше трети украинских металлургических мощностей находятся на территории Мариуполя, больше месяца находящегося в осаде российской армии.