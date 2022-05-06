В Украине массово возвращаются к работе стройплощадки – где возводят новые ЖК

Украинцы могут проверить, продолжается ли строительство в их жилых комплексах

На скольких стройплощадках уже возобновили работу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине возобновили строительство уже в 400 жилых комплексах по состоянию на начало мая.

Об этом сообщает специализированный портал "ЛУН".

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По его данным, 65 жилых комплексов строятся в Киеве и еще 45 в Одессе.

Также возобновили строительство в:

Днепре;

Полтаве;

Запорожье;

Кременчуге;

Черкассах;

Умани.

В западных областях сейчас в общей сложности возводится 245 комплексов. Если вы хотите проверить, продвигается ли строительство в том ЖК, в которое вы вложили средства, можете воспользоваться интерактивной картой от "ЛУН". Для этого откройте ее и выберите "Строительство жилья".

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Цены на стройматериалы

Полномасштабная война с Россией сильно ударила по ценам на строительные материалы. Из-за постоянной опасности и разрушения логистических цепочек поставки строительных материалов значительно усложнились.

Аналитики OLX проанализировали, что больше всего подорожали с начала войны товары в сегменте электроники – почти вдвое, а также товары в категории "Прочие стройматериалы" (63%).

А вот некоторые стройматериалы наоборот подешевели, например продукция для отопления помещений стала стоить дешевле очевидно из-за своей сезонной неактуальности.

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Также подешевели лакокрасочные материалы и товары типа "Металлопрокат/арматура".

"Сегодня" раньше писали, где для переселенцев построят целый микрорайон и рассказывали, от чего в ремонте уже нужно отказаться.