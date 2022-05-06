Жилые секции mini и family: какие дома для переселенцев могут появиться в Украине

Архитекторы разработали проект социального жилья для украинцев, потерявших дома из-за войны

Строительная компания презентовала проект не временного жилья для ВПЛ, Визуализация: "Домокомплект" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Строительная компания "Домокомплект", производящая энергоэффективные модульные дома, презентовала свой вариант жилого комплекса для вынужденно переселенных украинцев.

Как рассказали в компании, проект находится на стадии разработки, но имеет все шансы стать реальным социальным жильем

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Тип здания – барнхаус, несколько напоминающий казарму, но условия проживания там, конечно же, лучше. Авторы убеждают, что на его возведение требуется меньше затрат и строить можно компактнее.

"Мы можем построить такие корпуса в разы быстрее по сравнению с традиционными технологиями строительства. А жить в секциях можно почти без дополнительных затрат на внутреннюю отделку", – отметили в "Домокомплекте".

Особенности жилья

По оценкам строителей, на участке площадью 50 соток можно разместить два таких корпуса. Они включают 64 жилые секции, где сможет проживать более 200 человек. Предлагают разные варианты:

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mini площадью 33 кв.м, где можно поселить до 4 человек;

family площадью 66 кв.м, рассчитанную на 4-5 человек.

"Работаем над отдельными техническими секциями – прачечная, бойлерная и т.д. Размер корпусов и количество секций может быть как меньше, так и больше, в соответствии с размером участка, поставленными задачами и инвестиционными возможностями", – добавили в компании.

Проект жилья для переселенцев, Визуализация: "Домокомплект" Проект жилья для переселенцев, Визуализация: "Домокомплект" Проект жилья для переселенцев, Визуализация: "Домокомплект" Проект жилья для переселенцев, Визуализация: "Домокомплект" Проект жилья для переселенцев, Визуализация: "Домокомплект" Проект жилья для переселенцев, Визуализация: "Домокомплект" Проект жилья для переселенцев, Визуализация: "Домокомплект" Проект жилья для переселенцев, Визуализация: "Домокомплект" Проект жилья для переселенцев, Визуализация: "Домокомплект" 1 /9

Дома для постоянного проживания

Авторы проекта подчеркнули, что это не временные здания контейнерного типа, а полноценное постоянное жилье. После победы Украины их тоже можно использовать для рекреации или в реабилитационных целях.

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"Главная наша цель – предоставить такое жилье бесплатно или за минимальные средства для граждан, которым оно необходимо. У нас есть не только концепция проекта, но и 11-летний опыт строительства и производственные мощности, чтобы изготовить такое здание на нашем заводе и полностью построить его на участке", – отметили в "Домокомплекте".

Сейчас продолжаются переговоры с украинскими и иностранными инвесторами. По словам авторов инициативы, процесс длительный, но достаточно успешный.

Модульные городки во Львове

В апреле для переселенцев во Львове начали строить модульные городки из контейнеров, которые местные власти получили от поляков. 88 домиков разместили в Стрыйском парке, идет строительство в районе улиц Научной – Пулюя и Тракта Глинянского.

Одно такое поселение вмещает в среднем 350 человек. Каждая семья имеет отдельный дом, в других секциях есть душ и туалет. Дома готовы к проживанию. В нем есть кровати, шкафы, матрасы и постельное белье. Еда людей обеспечивает город совместно с Украинским католическим университетом, пока они не найдут работу.

В то же время, на территории Ивано-Франковской области планируют построить 100 тыс. кв.м жилья для переселенцев. Квартиры украинцам будут предоставлять сразу с ремонтом, минимальным оснащением техникой и мебелью. Ранее одна из общин в области отказалась, чтобы на ее территории строили микрорайон для переселенцев за средства иностранных инвесторов.