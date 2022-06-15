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112 дней без выходных: как работают энергетики в зоне боевых действий

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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15 июня, 13:20
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Рассказываем о ситуации с электроснабжением в Донецкой области
Что со светом в Донецкой области
Что со светом в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики менее чем за сутки возобновили электроснабжение 28 населенных пунктов на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Торецком направлениях, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Ситуация в Донецком регионе тяжелая, особенно на севере. Продолжаются постоянные обстрелы практически со всех видам вооружений. Несмотря на это энергетики смогли возобновить электричество в том числе 28 населенных пунктов на сложных Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Торецком направлениях, пострадавших от обстрелов накануне" , – говорится в сообщении.

В течение 14 июня энергетики смогли выполнить восстановительные работы на оборудовании и линиях в 31 населенном пункте Донбасса. Это позволило восстановить электропитание 14 678 семей.

Из-за боевых действий без электропитания 316 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления:

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  • Славянский;
  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Торецкий;
  • Бахмутский.

Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонт.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 112 сутки и вместе со всеми службами делают все возможное для того, чтобы у жителей области дома был свет", – говорят в ДТЭК.

Ранее мы рассказывали, какие объекты критической инфраструктуры получают бесплатный свет во время войны. Также мы писали о тех, кто поддерживает Россию в войне против Украины.

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