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15 тысяч семей снова со светом: в каких областях ДТЭК продолжает восстановительные работы

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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17 мая, 14:46
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В Донецкой, Киевской и Одесской областях продолжают возобновлять электроснабжение
ДТЭК продолжает работы в трех областях
ДТЭК продолжает работы в трех областях / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки энергетики вернули свет для 15 473 семей в Киевской, Одесской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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В Донецкой области работники ДТЭК возобновили электроснабжение в 6 населенных пунктах. Свет вернули для 14 458 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах.

"Без электропитания остаются более 72 тысяч семей в 280 населенных пунктах Донецкой области. Наиболее сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – сообщили в ДТЭК Ахметова.

Также энергетики ДТЭК завершают возобновительные работы на электросетях в Киевской области. 16 мая свет вернули 683 семьям в Вышгородском и Бучанском районах.

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В Одесской области за минувшие сутки возобновили электроснабжение для 332 семей, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Ранее мы рассказывали, как ДТЭК с начала российского вторжения помогает украинским защитникам, и писали, восстановили ли свет в Одесской области после ракетных обстрелов.

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